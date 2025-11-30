我是廣告 請繼續往下閱讀

金山首間國際級奢華飯店！新北北海溫泉洲際酒店：房內泡湯吃鐵板燒

▲新北北海溫泉洲際酒店，每間房內都有私人獨立浴池，泡湯就能賞美景。（圖／記者蕭涵云攝）

▲高樓層無邊際恆溫泳池，群山簇擁。（圖／記者蕭涵云攝）

林欣怡拜碼頭「不找里長」找分局長？非典型警民合作：比在地更懂在地

▲新北北海溫泉洲際酒店。（圖／新北北海溫泉洲際酒店ihg.com/intercontinental/hotels/tw/zh/new-taipei-city/tpehs/hoteldetail）

看見別人看不見的「相聚商機」！清明節成為飯店住房專案的秘辛

▲新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡，透露身後全日餐廳窗邊，是旅客最愛愜意放空的區域。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣洲際酒店首位女性總經理！林欣怡「去性別化」的領導哲學

「其實我一直不覺得因為我是女生，就跟男生有什麼不一樣。」——林欣怡 台灣洲際酒店首位女性總經理





▲新北北海溫泉洲際酒店，大眾女湯「望雲」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新北北海溫泉洲際酒店，全台首創套房內有專屬鐵板燒私廚。（圖／記者蕭涵云攝）

新北北海溫泉洲際酒店 資訊

林欣怡 Sarah Lin 個人簡介