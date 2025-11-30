在新北金山這片依山傍海的土地上，有國際級奢華飯店品牌的進駐，無疑是近年來北台灣觀光圈最重磅的消息。《NOWNEWS今日新聞》記者走進新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring），映入眼簾的是大氣磅礴的建築與富含在地文化的細膩藝術裝置，這座宏偉的作品出自興富發建設，接手管理的洲際酒店集團（IHG）掌舵者，是位「接地氣」又「非典型」的總經理林欣怡（Sarah Lin），她也是在台三間洲際酒店裡的首位女性總經理。初來乍到的她，不找里長反而找分局長拜碼頭！還警民合作開創清明掃墓商機「沒在怕」。
金山首間國際級奢華飯店！新北北海溫泉洲際酒店：房內泡湯吃鐵板燒
溫泉客有新去處！金山首間國際級奢華溫泉酒店見客，新北北海溫泉洲際酒店是第一個台灣洲際度假型溫泉酒店。主館與別館共有211間客房，以溫潤木質調靜謐氛圍的洋禪風設計，總經理林欣怡引領我開箱，見識客房每間至少15坪起、每房正中間設有私享獨立泡湯池，在幾乎可以完全平躺的浴池中，享受金山百年歷史特色、滋潤保濕的氯化物硫酸鹽泉，邊泡湯飽覽群山環繞的美景。
最頂級的88萬元總統套房，室內外共150坪，坐擁私人泳池、冷熱湯池，還能在房內吃鐵板燒私廚。館內也有無邊際恆溫泳池、大眾男女湯、泉曦教堂等設施，處處是亮點。
林欣怡拜碼頭「不找里長」找分局長？非典型警民合作：比在地更懂在地
對於一個外來品牌如何落地生根？大部分飯店經理人的起手式，通常是拜訪當地里長。然而林欣怡的選擇卻出乎意料，「其實我第一個拜訪的是金山分局長」，林欣怡笑說：「地方鄉鎮警察知道的事、認識的人都很多」，分享飯店業其實在每個地方，都會與警察局和消防局有密切的合作並保持聯繫。
在金山籌備飯店，林欣怡坦言面臨的第一個難題是「住」。為了解決員工住宿問題，遍尋不找好的居住標的，「咦？為什麼我上591都找不到金山的房子？」這才從金山分局長那兒得知，其實金山常住人口才2萬人左右，「在地有更local的找房源模式」，靠人情與口耳相傳可能更有效。
洲際酒店的行家智慧「比在地更懂在地」！林欣怡分享，金山分局長還陸續介紹了農會、養雞場、茶廠等資源，新北北海溫泉洲際酒店要尋根的在地食材、比大家熟知的鐵觀音更厲害的茶，都靠這條非典型的警民合作而成就。
看見別人看不見的「相聚商機」！清明節成為飯店住房專案的秘辛
飯店除了假日遊客多，通常會聚焦過年、及寒暑假密集行銷。但令林欣怡印象深刻的是，「與其做萬金石馬拉松、北海潮與火」，金山分局長閒聊中一句：「我建議你清明節的時候，可以做一個住房專案」，讓她跌破眼鏡「蛤？為什麼？誰會在清明節去住飯店？」
原來金山鄰近許多福地（尤其是價位不算低的風水寶地），金山分局長分享：「農曆年前、清明節前，會有許多人返鄉掃墓，尤其海外子孫們，特地從國外飛回來團聚的也不少」。別以為這些家族回來掃墓，拜完看似匆匆離開，其實是因為找不到夠舒適、夠享受的地方好好休息或聚餐；而小吃店或許有，但要有點規模的，選擇還真的不多。
這一建議，讓林欣怡看見別人看不見的「相聚商機」，直呼：「親朋好友難得聚在一起，這就是一個Reunion（團聚）。既然我們有這麼好的硬體，為什麼不能提供一個空間，讓家人在祭拜完後，能夠優雅地洗個溫泉、吃頓好飯，讓這個家族聚會更有品質？」在她心中，馬上浮現一個被長久忽視的「剛性需求」。
台灣洲際酒店首位女性總經理！林欣怡「去性別化」的領導哲學
身為洲際酒店集團在台灣首位女性總經理，林欣怡不可避免地被「女性掌舵」議題給圍繞。大家都好奇，女性身分對職涯來說，是優勢還是挑戰；高階管理階層是否真破除「玻璃天花板」？
但林欣怡的回答，卻意外地「去性別化」，「或許我從小就不覺得自己柔弱」她悠悠地說。
就像與其避而不談金山的風水寶地，林欣怡乾脆坦率把清明節當作飯店住房專案的策略之一。當業務團隊緊張地問她，目前尚未全開放所有房間，「會不會這單生意接進來也有做不成的問題？」她仍是笑笑地說：「你先接進來再說！」林欣怡直言自己心臟很大顆，面對困難傾向先擁抱挑戰，相信自己和團隊會在過程中找出解決答案。
目前因缺工、人力尚未完整補齊的新北北海溫泉洲際酒店，因奢華酒店服務要求頗高，員工薪資雖以台北市為目標，仍因周邊定居困難等問題還在努力招募中，因此目前僅開放部分房間數。然而，可是林欣怡可從未把這當成是「問題」，透露早在籌備時期，就把旅行社、公司行號、甚至業主友好的銀行等，全都拜訪過一輪，如預料中的，商務需求頗熱，目前住房率持續看漲。
新北北海溫泉洲際酒店 資訊
地址：新北市金山區環金路210號
電話：02-2498-3399
交通：鄰近野柳地質公園、朱銘美術館與金山老街，台北開車約30～40分鐘距離。
線上預訂點此進
林欣怡 Sarah Lin 個人簡介
畢業於澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）酒店管理（Hospitality Management），從客戶服務、總機、前檯、客房、業務、房務總監、駐店經理、總經理，超過20年國際酒店豐富專業經理人資歷。
資料來源：新北北海溫泉洲際酒店、興富發建設、洲際酒店
「其實我一直不覺得因為我是女生，就跟男生有什麼不一樣。」——林欣怡 台灣洲際酒店首位女性總經理她回憶起在中國工作時，公司內部舉辦過職場溝通課程，討論起女性在職場可能受到的歧視或競爭力問題，「我在台下聽著，心裡卻產生不了共鳴。我一直在想，這些事真的在我身上發生過嗎？」或許自己心中沒有芥蒂，就不受性別限制，她直言，「我可能力氣沒有男生大，但我耐力絕對不輸你；我可能聲音沒你大，但我會用行動證明我沒有比你差，」完全展現「沒在怕」的性格。
