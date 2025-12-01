我是廣告 請繼續往下閱讀

香港宏福苑五級大火，截至發稿時間為止，已知造成至少146人死亡、79人受傷，並有若干人仍處於失蹤狀態，54具遺體待辨認。香港社會處於敏感之際，「大埔宏福苑火災關注組」在網路上提出四大訴求並發起連署，要求徹查，發起人卻於11月29日遭到警方拘捕。隔天（11月30日）深夜，再傳港警逮捕另2人，當中1人為前區議員張錦雄，另1名女子則為此次大火義工。綜合港媒報導，香港前屯門區議員張錦雄，已過週日晚上7點左右，在位於粉嶺的住所被捕，消息人士透露，負責此次拘捕行動的是警務處國家安全處人員，理由是涉嫌「煽動仇恨政府」。另1名李姓女子亦被抓，據悉她是這次宏福苑大火的火場義工，曾在現場呼籲災民，不要胡亂將個人資料提供給不明人士。翻看張錦雄的社群網站，最新幾篇貼文發出時間為週日晚間6點多，分別是日本歌手濱崎步在中國上海演場會突遭取消，以及宏福苑火災連署發起人關靖豐被捕的新聞，但都只是轉發而沒有加註任何評論。關靖豐被捕後，有關徹查火災原因的網路連署已經停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社群帳號也已經關閉。在這之前，香港特首李家超的臉書專頁剛遭憤怒的香港民眾洗版，怒控他要為這場原可避免的悲劇負責，港府面臨「反送中」以來最嚴峻的治理危機。北京駐港國安公署29日發表聲明，宣稱「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，在危難時刻惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」亂局，堅定支持香港特區依法嚴懲「以災亂港」行徑。