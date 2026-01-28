我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（右）跟蔡康永（中）、陳漢典（左）曾一起主持《康熙來了》，而培養出好感情。（圖／陳漢典FB）

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前在台北文華東方酒店舉辦婚宴，許多演藝圈大咖都到場獻上祝福，但昔日陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S（徐熙娣）卻沒有到場，她日前受訪表示會給16000元的紅包，但竟被嫌少，火速引發熱議。而對此，陳漢典在社群曬出小S給的超厚紅包後，透過經紀人公開真實金額，向《NOWNEWS今日新聞》透露小S超大方的包了10萬，經紀人也表示因為擔心外界誤會小S，會造成本人困擾，所以決定做出說明。小S日前受訪時表示會給陳漢典包16000元的禮金，但不會出席婚禮，還直言跟陳漢典是假裝好，火速引發熱議，直到婚禮過後依然有高度討論。而對此，陳漢典與Lulu因為擔心外界誤會小S，造成她的困擾，決定透過經紀人公開小S實際包的數字，透露小S其實包了10萬，大方程度震驚外界，也證實了小S與陳漢典之間不變的好交情。事實上，早在小S於受訪時表示要給16000元禮金，還透露跟陳漢典交情還好、只是假裝好時，就有粉絲猜測小S是為了維持一貫各種嫌棄陳漢典的人設，所以故意開玩笑，沒想到真的被猜中，小S竟大方包了10萬，相當重視陳漢典的婚禮。而在婚禮過後，陳漢典還於IG曬出小S給的超厚紅包，上面寫滿了充滿小S風格的叮嚀與祝福，「跟老婆說話要溫柔、家事自己扛起來做、錢各自管好、每週至少行房四次、每天都要稱讚老婆、老婆生氣就表演小狗拉屎又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐至少15年」。看到小S以過來人的角度給出滿滿叮嚀與祝福，陳漢典也在IG回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包真是滿滿滿滿的祝福，真的很有妳的風格，愛你喔！」證明兩人的好感情，再度引發話題。