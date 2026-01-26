我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲證實自己真的有送上200萬紅包。（圖／記者林柏年攝影）

▲康康（如圖）說他包了8萬8，希望陳漢典早點當爸爸。（圖／記者林柏年攝）

▲陳漢典（左）、Lulu（右）婚禮現場布置充滿細節。（圖／記者林柏年攝影）

綜藝天王吳宗憲過去就承諾過，如果陳漢典跟Lulu結婚，他要包200萬元紅包，本來是在開玩笑，想不到兩人私下真的交往更互許終身，因此吳宗憲昨（25）日參加婚禮時也證實，自己已送出200萬元大紅包。除了吳宗憲外，昨日出席的演藝圈前輩也不少，康康分享自己包了8.8萬，其餘還有王偉忠、苗可麗、洪都拉斯、許效舜等人，紅包應該也都破萬，推估Lulu、陳漢典結婚禮金上看千萬元。吳宗憲昨日擔任證婚人，被記者追問是否有兌現承諾，送出200萬元紅包，他無奈笑回：「有啦有啦！講那個就太世俗了」。除了吳宗憲外，康康也分享自己包了8.8萬元，主要是希望陳漢典可以早點當爸爸，諧音含意超有梗，讓現場眾人笑翻。而Lulu、陳漢典婚禮昨日席開70桌，場面超熱鬧，賓客還包含王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩比爾賈夫妻、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐等等，估計紅包數字都不會讓人失望。，加上吳宗憲的200萬大紅包，推估Lulu、陳漢典結婚禮金應該破千萬，數字相當驚人。其實夫妻倆為了這場婚禮也投注許多心力，現場佈置相當用心，，希望能給賓客進入遊樂園的感覺，這些設計應該都花了不少錢。