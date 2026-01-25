我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Ken（右二）在Lulu（右一）與陳漢典（右二）婚禮上慶祝48歲生日，竟主動切割之前的緋聞對象安心亞。（圖／記者林柏年攝）

▲才宣布婚訊不久的蕭煌奇，只拍照沒有接受訪問。（圖／記者林柏年攝）

陳漢典與Lulu婚禮，在備受注目的「抽捧花」環節，Amanda（劉紀範）、曾莞婷與兩位Lulu民間友人一起競爭，竟是曾莞婷抽到，讓台下賓客看到非常嗨。她直接拿陳漢典的歌名回道：「先不要。」而阿Ken剛好也今晚過48歲生日，Lulu也拱他趕快加緊腳步搞定終身大事，打趣要他和安心亞努力一點，他則回應：「可不可已曾莞婷？」自動換新的緋聞對象。在演藝圈人面廣、人緣也不錯的Lulu和陳漢典，婚禮邀來許多知名紅星，使得一般婚禮上的「抽捧花」等遊戲，感覺格外刺激，她特別要讓自己身旁尚待字閨中的好姐妹來沾沾喜氣，結果曾莞婷「幸運中獎」，卻對於結婚沒有特別的期待，直呼「先不要」。而後來阿Ken自作主張把她拉進來，台下又是聽得氣氛超熱烈，可是阿Ken最後也改口：「她本人沒有要啦。」一直以來阿Ken對外的緋聞對象都是安心亞，兩人之間似有情若無意，外界也看了很多年，彼此關係始終沒有重大突破，但在Lulu和陳漢典的婚禮上，似乎有了另外一種可能，曾莞婷被命運之神安排進來，可惜應該還是逗趣橋段而已，八字不會有一撇。阿Ken和好友納豆與納豆的另一半依依相偕而來，依依已經有喜、納豆將當爸爸，兩人要給Lulu、陳漢典什麼樣的「做人」建議？納豆與阿Ken笑言：「卯起來做就對了。」納豆也提醒陳漢典：「什麼事都是老婆說的是對的，要記得。」阿Ken被問到怎麼沒帶安心亞一起來，他的回答頗有道理：「應該是Lulu、陳漢典去邀請吧。」陳漢典與Lulu的婚禮也有一些特別來賓，像是難得在這種場合露面的辛龍，儘管有在背板前採訪，不過婉拒媒體訪問，腳步沒停下就走入婚禮會場。而才剛宣布結婚喜訊的蕭煌奇，也沒有透露新婚的心情。