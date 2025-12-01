我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連晨翔（如圖）得知陳孝萱送醫，著急地趕回家。（圖／TVBS提供）

TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週劇情急轉直下，江家與鄧家同時捲入情感與權力風暴。賴秀容（陳孝萱 飾）被威脅不得透露江之浩（連晨翔 飾）的身世祕密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，而連晨翔演到情緒潰堤，直呼當下只有一個想法就是「我要陪著她」。劇中連晨翔得知陳孝萱被送醫，火速奔回家。談到這場奔跑戲，連晨翔坦言當天氣氛非常沉重：「整個劇組幾乎都穿黑色，看起來非常嚴肅。」回憶看到媽媽被抬上救護車時，他腦袋一片空白：「就是著急，只想知道媽媽現在的狀況，那個瞬間只有一個念頭：我要陪著她。」回到家中，他在廚房替母親更換水龍頭，邊安裝邊自責，最後情緒潰堤。談及劇中多場落淚戲，連晨翔說：「應該是我拍過最多哭戲的作品，但我不覺得哭是唯一重點，劇本的情緒太紮實，跟著角色走，情感就會自然流露。」飾演江媽媽的陳孝萱，表示救護車那場戲，她雖然在鏡頭外，卻無法不被孩子們的情緒牽動：「聽到之浩、之璐喊『媽』，眼淚就自己流下來了，情緒完全藏不住。」她笑說還被導演提醒不能太早落淚，透露整場戲拍完，心情還是難以平復。這次飾演熱情又義氣的賴秀容，受到觀眾喜愛，她也開心表示：「有人說看到秀容就像看到自己的媽媽，我自己也很喜歡這個角色。有朋友說我的髮型太犧牲，但我很樂於挑戰不同樣貌的角色。」