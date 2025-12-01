我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏天倫深夜發文吐心聲。（圖／翻攝Threads@hsia_alan）

「夜店大亨」夏天倫，昨天（30日）晚間與女伴行在北市民生東路三段停車場，突遭2名不明男子持利器襲擊，導致他左手臂被劃出深長傷口，女方也因辣椒水噴灑眼部而不適，兩人隨即被救護人員送醫急救，還好都沒有大礙。事後夏天倫深夜在社群發文表示「沒有影射任何人是幕後主使」，但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。據了解，當時夏天倫及同行女伴，在台北市民生東路三段一處停車場取車，怎料兩名疑似早已埋伏許久的男子，竟突然從暗處衝出，揮舞鋒利凶器朝他猛力砍去，導致夏天倫左手臂遭劃出十多公分傷口，女方則因辣椒水噴灑眼部出現不適，所幸救護人員抵達時兩人意識清楚，均被送往醫院治療，無生命危險，但犯案男子在砍人後卻立即駕車逃逸，警方循線追查後，沒多久就逮到其中一名嫌犯。事發後，夏天倫深夜在社群平台發文表示，他沒有指名任何人是幕後指使，不過，他強調若事件牽涉到家人或親友，自己都會挺身而出「就像今天替朋友擋了一刀」。他同時感謝防身術教練與警方即時協助，也提及感謝宗教信仰的支持。然而，近日夏天倫因與前妻黃廉盈，因互控財務糾紛備受關注，如今砍人事件突襲爆發，雙方恩怨是否有關聯，仍待警方釐清。