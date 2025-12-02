12月速食新品報到！漢堡王表示，「買一送一」法式芥末豬排堡，單點、套餐都半價；獨家勁濃起士薯條熱賣，官方再推出3款點心「勁濃辣薯球、勁濃洋蔥圈和勁濃雞塊」。摩斯漢堡表示，早餐系列開賣「貝果堡」、還有期間限定「櫻桃鴨福堡」，及「壽喜燒雙牛珍珠堡」、「月亮薯條」等，《NOWNEWS今日新聞》記者整理嚐鮮推薦菜單，本文提供給讀者一次掌握。
漢堡王：買一送一單點法式芥末豬排堡！勁濃起士新品
漢堡王優惠大放送，官方表示，全台門市「法式芥末豬排堡買一送一」！單點買一送一104元、套餐買一送一也才149元，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
漢堡王獨家勁濃起士醬鹹香奶味很受歡迎，繼勁濃起士薯條熱賣，官方再推出3款點心寵粉「勁濃辣薯球」單點69元、「勁濃雞塊」單點65元、「勁濃洋蔥圈」單點69元。
摩斯漢堡：12月超多新品！早餐貝果堡開吃
摩斯漢堡表示，12月新品推薦主餐「壽喜燒雙牛珍珠堡」115元，「月亮薯條」65元、搭配套餐可享60元加購優惠，「大麥仁紅豆湯」70元，「摩斯冰可可」55元，「熱可可拿鐵咖啡」85元，「蘋果鳳梨蒟蒻」45元。
早餐部分，除了有期間限定「櫻桃鴨福堡」75元；12月15日起還有全新貝果系列早餐上市，「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3款皆為65元。
根據MOS Order APP，部分新品還有跨店取嚐鮮活動，即日起「壽喜燒雙牛珍珠堡＋4塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」雙套優惠價378元（原價478元）、平均一套189元；還有「摩斯冰可可」買6送4、「熱可可拿鐵咖啡」買8送2；12月15日起「早餐貝果系列蛋堡＋大杯冰紅茶」買3組送1組（數量有限，售完為止）。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
