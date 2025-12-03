入冬第一波冷空氣來襲，手搖飲料優惠還是不能錯過！CoCo都可表示，今（3）日搶先開喝「小湯圓奶茶買一送一」，睽違一年的冬至月熱賣神品回歸；大耳狗喜拿聯名周邊門市搶不到、快跟上抽獎活動，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理，12月門市現場、外送三大手搖飲料優惠，本文提供給讀者一次掌握。
CoCo：小湯圓奶茶買一送一！12月三大飲料優惠
手搖飲料優惠霸主CoCo都可，最新12月「買一送一」便宜買法一次看！官方表示，門市現場、外送都划算：
◾️今全台門市「小湯圓奶茶買一送一」！CoCo都可表示，今週三好友日12月3日，於官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「小湯圓奶茶(L)第二杯0元」，相當於買一送一兩杯才60元、幫大家算好平均一大杯30元，療癒咀嚼控。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
CoCo「手搖飲料買一送一」兩大外送優惠！今12月3日，foodpanda外送爽喝「日安六条大麥L、冬韻擂焙珍奶L買一送一」；即日起至12月6日，Uber Eats點得到「QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)買一送一」。
提醒大家，活動限同品項，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
CoCo大耳狗喜拿聯名周邊瘋搶！快跟上抽獎活動
大耳狗粉絲真的太威啦！12月才開賣的CoCo都可聯名大耳狗喜拿瘋搶，好多門市都悄悄搶購一空，粉絲除了勤打電話問問店家還有沒有貨以外，現在CoCo Facebook粉絲團上正舉辦抽獎活動，幸運兒有機會獲得「大耳狗喜拿聯名大禮包」，爽拿冷水壺、2款貼紙、保溫袋兩杯袋，還送3張VIP兌換券免費喝飲料！
迷客夏：「綠光公益計畫」杯身亮相！買6杯捐6元
迷客夏「綠光公益計畫」邁入10週年，今起全台門市推出期間限定公益杯，由第十屆合作公益團體特色打造專屬圖騰杯身，單筆消費「買滿6杯即捐出6元」給公益團體，累計捐款金額超過新台幣5,000萬元，幫助全台37家公益團體，長期關注兒少教育及弱勢需求。
目前海外據點繼澳洲、英國、日本、菲律賓、香港，迷客夏宣布將於2026年正式進軍美國，以加州為首站開出三間門市。
資料來源：CoCo都可官網、CoCo Facebook、迷客夏
