天氣變冷了，來碗熱熱的湯暖心又暖胃！美式賣場好市多（Costco）神級湯品「蛤蜊濃湯」特價了，有會員一次搬3組回家囤貨，分享加1:1比例的牛奶，再加點自己喜歡的配料，好喝也很有飽足感。
蛤蜊濃湯特價資訊與內行吃法
一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團發文，分享好市多金寶蛤蜊濃湯（Campbell's ）特價，直呼：「馬上搬三組，罐頭期限都很長，我都會趁特價備著！」根據她分享的照片，該湯品一組有三罐，原價355元，12月14日前折價80元，折後價為275元。
貼文引起討論，內行人發現該款湯品就是好市多熟食部賣的蛤蜊濃湯，但「罐頭內沒有蛤蜊，都是另外加的」。除了「加1:1牛奶」作法外，也有網友分享可以「做成麵包盅」、「另外加蛤蜊肉或是蟹腳棒還有玉米，我覺得好吃。配上酸種麵包超讚」。
不過，也有人不喜歡，「有一種罐頭鐵鏽味」、「一種食物保存期限可以超過半年以上的，想想都會怕」、「買過一次，裡面蛤蜊有點沙，馬鈴薯要自己煮好加下去，沒有賣場的好喝，所以我都買煮好的」。
金寶食品Campbell Soup品牌背景
根據好市多官網資料，金寶食品Campbell Soup是美國首屈一指的罐頭湯生產商，1869年設立至今已有超過百年歷史。總部位在新澤西州的肯頓，產品暢銷全球120國家及地區。
DIY蛤蜊濃湯食譜
如果想自己煮蛤蜊濃湯其實也不難，根據YouTube頻道「日本男子的家庭料理TASTY NOTE」教學，步驟如下：
1. 處理蛤蜊： 先將200公克吐好沙的蛤蜊，放入鍋中並倒入100毫升的水、2大匙白酒燜煮至蛤蜊開殼，取出蛤蜊肉、保留湯汁備用。
2. 切配料： 洋蔥1/8顆、馬鈴薯1/2顆、25公克紅蘿蔔切成小丁。
3. 炒香： 鍋中下15公克奶油，放入洋蔥、馬鈴薯和紅蘿蔔炒香。
4. 煮湯底： 倒入步驟1煮蛤蜊的湯汁、高湯包或高湯塊煮滾。
5. 製作麵糊： 取15公克奶油與2-3大匙低筋麵粉拌勻。
6.完成： 把奶油麵糊加入湯中攪拌均勻，再加入200毫升的牛奶，下蛤蜊肉後稍微拌煮一下關火，最後撒上黑胡椒粉就完成了。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說、好市多官網、日本男子的家庭料理TASTY NOTE
