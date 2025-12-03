LINE Pay今（3）日正式啟用全新電子支付「LINE Pay Money」，和iPASS MONEY正式分家，今天下午3點過後，想要在LINE Pay轉帳給LINE好友就一定要開通「LINE Pay Money」。上線首波前100萬名完成指定任務的用戶，享保證3年合作銀行提領手續費0元。
LINE Pay Money 今（3）下午3點正式開啟服務，因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，才能順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。
🟡LINE Pay Money怎麼申請、手機版本限制？
2025年12月3日下午3點，打開「LINE錢包」就會看到開通LINE Pay Money的提示。
需要先準備好三件事：
1.手機LINE更新：LINE App更新到15.18.1版（含）以上、LINE Pay App更新到4.9.0版（含）以上
2.實名驗證：需準備身分證、填寫基本資料申請
3.選擇想要綁定的銀行帳戶：首波有19家銀行，包含國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、中華郵政等。原本綁在同一個LINE Pay帳號底下的本人信用卡與簽帳金融卡，會自動移轉不用重綁。開通完成後，LINE裡的「好友轉帳、紅包、生活繳費」，就會自動改由LINE Pay Money帳戶處理。
LINE Pay上線「首波19家銀行」清單一次看
首波19家合作銀行：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
LINE Pay Money上線優惠即日起至12月31日
◾開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點
◾首次連結16家指定銀行送30元儲值金
◾連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券
◾合作銀行提領0手續費，前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，享保證3年提領至合作銀行帳戶0元手續費優惠。
LINE Pay Money功能一次看
◾好友快速轉帳：讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然
◾好友分帳：支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。
◾生活繳費：可繳納超過5000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用。
◾乘車碼：將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。
LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，請用戶以信用卡完成支付。
同時 提醒用戶，僅能透過LINE應用程式及LINE Pay應用程式開通成為LINE Pay Money用戶，切勿點選不明連結、回覆不明簡訊或電子郵件等，慎防詐騙陷阱。
資料來源：LINE Pay Money、iPASS MONEY
