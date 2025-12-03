年底12月有吃不完的披薩優惠！必勝客表示，全台門市「買一送一」雙12年底最終檔優惠，最便宜59元起爽吃人氣副食，大披薩199元還免費升級薄脆餅皮；PK APP披薩12元神券開搶，下殺24折囤貨必收隨饗券。達美樂也有聖誕披薩半價爽吃。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新披薩優惠，本文提供給讀者一次掌握。
必勝客：買一送一、大披薩199元！雙12優惠59元起 APP披薩12元神券
歲末年終披薩優惠大放送！必勝客表示，雙12年底最終檔優惠、最便宜59元起，即日起至12月15日，全台門市「買一送一」、大披薩199元開吃！APP限時開搶披薩12元神券、下殺24折隨饗券囤貨推薦一次整理。
「買一送一、大披薩199元」免優惠券、免優惠代碼！
◾️單點／加購 巧克力QQ球五顆買一送一 59元。
◾️單點／加購 黃金雞柳條四條買一送一 99元。
◾️外帶13吋義式培根黃金薯 大披薩199元 免費升級薄脆餅皮
◾️個人披薩限鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸 第二件半價 160元起。
◾️單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯 免費送個人披薩一款：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起。
◾️1+1 149元 義式手工薄披薩：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2選1）+飲料：百事可樂／七喜／飛想茶（3選1）149元。
◾️薯在好食雞餐333元起 大披薩：炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2選1）+薯金幣小份+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️滿足雙享餐666元起 2小披薩+2個紙包麵／飯（可換熱烤類）+飲料1.25L：可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️千島海鮮個人披薩XL套餐189元 千島海鮮個人披薩+兩份副食+飲料。
◾️APP限定火山拼盤餐999元起 任選2個大披薩（1個免費升級火山熔岩餅皮）+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
「PK雙饗卡APP」神券限時開搶！
根據PK雙饗卡APP，肯德基雙12購物節神券重磅回歸，12月2日、12月5日、12月9日、12月12日限時四天早上10點準時開搶，PK雙饗卡APP點此進：
◾️個人披薩12元：六吋個人鬆厚比薩1個（限定120元(含)以下口味）。
◾️小披薩212元：2個9吋鬆厚比薩（限定430元(含)以下口味）。
◾️一公尺派對盒1312元：外帶大披薩3個（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+黃金和風鱈魚塊8個+巧克力QQ球8個+BBQ烤雞4翅4腿+薯金幣大份+德國芝心腸6條+蒜香起司軟法5個+黃金雞軟骨大份+BBQ厚燒2腿2排+酥炸杏鮑菇1份+黃金雞柳條8條。
下殺24折「PK APP隨饗券」囤貨推薦！
即日起至12月31日：
◾️3套「小火山上癮餐」666元：每套9吋比薩搭配原味火山熔岩餅皮，限520元(含)以下口味（期間限定、門市限定口味除外，口味依門市供應為主）。
◾️10套「超值大披薩+大瓶可樂餐」1999元：每套外帶13吋超值美味鬆厚比薩（限620元(含)以下口味，可加價升級口味）+1.25L百事可樂／七喜。
即日起至12月15日：
◾️3套「三個披薩爽吃組」1836元：每套2個13吋鬆厚比薩（限770元(含)以下口味）+9吋鬆厚比薩（限520元(含)以下口味）。
◾️5套「經典大披薩隨饗組」1212元：每套13吋經典或超值美味鬆厚披薩（限770元(含)以下口味）。
◾️6套「義大利飯／麵買1送2」834元：每套買1個義大利飯／麵（限139元口味），送個人披薩（限89元口味，超過可加價升級）+巧克力QQ球4顆。義大利飯／麵選189元口味須加價70元、選259元口味須加價140元。
達美樂：聖誕披薩半價優惠！
達美樂聖誕披薩半價開吃！全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。
呼應年末團聚時刻，達美樂創意打造「一擲High狂歡盒」，3款新品全裝入三層抽屜中，外盒紙板拆下就能變骰子玩具。12
月1日起於全台門市開放訂購，外帶、外送歡聚優惠價1399元。
資料來源：必勝客、PK雙饗卡APP、達美樂
我是廣告 請繼續往下閱讀
歲末年終披薩優惠大放送！必勝客表示，雙12年底最終檔優惠、最便宜59元起，即日起至12月15日，全台門市「買一送一」、大披薩199元開吃！APP限時開搶披薩12元神券、下殺24折隨饗券囤貨推薦一次整理。
「買一送一、大披薩199元」免優惠券、免優惠代碼！
◾️單點／加購 巧克力QQ球五顆買一送一 59元。
◾️單點／加購 黃金雞柳條四條買一送一 99元。
◾️外帶13吋義式培根黃金薯 大披薩199元 免費升級薄脆餅皮
◾️個人披薩限鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸 第二件半價 160元起。
◾️單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯 免費送個人披薩一款：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起。
◾️1+1 149元 義式手工薄披薩：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2選1）+飲料：百事可樂／七喜／飛想茶（3選1）149元。
◾️薯在好食雞餐333元起 大披薩：炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2選1）+薯金幣小份+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️滿足雙享餐666元起 2小披薩+2個紙包麵／飯（可換熱烤類）+飲料1.25L：可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️千島海鮮個人披薩XL套餐189元 千島海鮮個人披薩+兩份副食+飲料。
◾️APP限定火山拼盤餐999元起 任選2個大披薩（1個免費升級火山熔岩餅皮）+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
根據PK雙饗卡APP，肯德基雙12購物節神券重磅回歸，12月2日、12月5日、12月9日、12月12日限時四天早上10點準時開搶，PK雙饗卡APP點此進：
◾️個人披薩12元：六吋個人鬆厚比薩1個（限定120元(含)以下口味）。
◾️小披薩212元：2個9吋鬆厚比薩（限定430元(含)以下口味）。
◾️一公尺派對盒1312元：外帶大披薩3個（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+黃金和風鱈魚塊8個+巧克力QQ球8個+BBQ烤雞4翅4腿+薯金幣大份+德國芝心腸6條+蒜香起司軟法5個+黃金雞軟骨大份+BBQ厚燒2腿2排+酥炸杏鮑菇1份+黃金雞柳條8條。
即日起至12月31日：
◾️3套「小火山上癮餐」666元：每套9吋比薩搭配原味火山熔岩餅皮，限520元(含)以下口味（期間限定、門市限定口味除外，口味依門市供應為主）。
◾️10套「超值大披薩+大瓶可樂餐」1999元：每套外帶13吋超值美味鬆厚比薩（限620元(含)以下口味，可加價升級口味）+1.25L百事可樂／七喜。
即日起至12月15日：
◾️3套「三個披薩爽吃組」1836元：每套2個13吋鬆厚比薩（限770元(含)以下口味）+9吋鬆厚比薩（限520元(含)以下口味）。
◾️5套「經典大披薩隨饗組」1212元：每套13吋經典或超值美味鬆厚披薩（限770元(含)以下口味）。
◾️6套「義大利飯／麵買1送2」834元：每套買1個義大利飯／麵（限139元口味），送個人披薩（限89元口味，超過可加價升級）+巧克力QQ球4顆。義大利飯／麵選189元口味須加價70元、選259元口味須加價140元。
達美樂聖誕披薩半價開吃！全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。
呼應年末團聚時刻，達美樂創意打造「一擲High狂歡盒」，3款新品全裝入三層抽屜中，外盒紙板拆下就能變骰子玩具。12
資料來源：必勝客、PK雙饗卡APP、達美樂