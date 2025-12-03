我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國和韓國再度成為中國旅客的最愛。（圖／路透社／達志影像）

近週中國出境旅遊市場出現明顯轉向。隨著民眾旅遊偏好快速變化，多個旅遊平台數據顯示，11 月下旬起「日本替代」目的地迅速竄紅，韓國、東南亞及歐洲多國成為最新出國熱門選項，顯示疫情後旅遊需求回升下，市場結構正悄然重組。根據「同程旅行」12月1日發布的統計，11 月最後兩週中國旅客赴韓國旅遊的酒店預訂量較去年同期成長逾 2.4 倍；越南、印尼等東南亞國家的酒店預訂量亦突破 1 倍以上增幅。歐洲市場表現更為亮眼，其中德國、西班牙等地酒店預訂量較去年同期跳升超過3倍，成為中國旅客冬季長線旅遊的黑馬。除了上述地區外，俄羅斯旅遊熱度同步上揚。俄羅斯總統普京於 12 月 1 日簽署新令，宣布中國公民自即日起至 2026 年 9 月 14 日前，可免簽前往俄羅斯旅遊及從事商務活動，免簽停留期限最長 30 天。政策公布後，相關航班搜尋量在多個旅遊平台上瞬間飆升，顯示市場反應熱烈。相較之下，日本過去多年來一直穩坐中國出境遊熱門榜首，但多家平台指出，中國官方發布旅遊警示後，赴日旅遊熱度已明顯下滑。伴隨日本吸引力減弱，「日本替代」效應快速擴散，使韓國、泰國等周邊旅遊國家受惠。其中泰國重新登上中國出境旅遊最熱門國家第一名，由於航班班次恢復及免簽等政策利多，加上物價相對親民，使其成為旅客短線旅遊的首選之一。隨著政策、價格與地緣因素交互影響，中國出境遊市場正進入新一輪洗牌期。業者預期，未來寒假與春節旅遊旺季將進一步檢驗這波旅遊潮流是否會持續發酵，並重新塑造區域旅遊版圖。