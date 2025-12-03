柯震東師妹、新生代演員許莉廷今（3）日被週刊爆料名花有主，對象是唱跳男團「AcQUA 源少年」成員林毓家，被目擊牽手的兩人以「正在相處中」、「正常交友」回應。許莉廷有雙靈動大眼，曾經演出少女版林心如，才出道便入圍金鐘獎，大學畢業照被網友封為「最美畢業生」，為戲劇圈備受矚目的潛力新星。
演嫩版林心如嶄露頭角 海選被柯震東公司簽下
許莉廷國中加入話劇社愛上表演，畢業後報考復興高中戲劇班，後來參加經紀公司、《茁劇場》演員海選脫穎而出，成為柯震東、許光漢等人的師妹，許莉廷2年前在影集《此時此刻》飾演林心如少女時期，瀏海一剪被眾人形容：「根本『紫薇』上身！」她更以該劇提名第59屆金鐘獎最具潛力新人獎。
此外，許莉廷還在劇集《成功路上》演過高中時期的郭雪芙、電影《本日公休》演出年輕版的陸小芬，近期也在話題國片《大濛》客串歌舞團女郎，其他參演的作品還有《綠島金魂》、《鹽水大飯店》、《人生清理員》等，與緋聞男友林毓家合作的公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》則是她首次當任女主角。
曾獲選北影非常新人 私底下是電玩宅女
23歲許莉廷去年獲選台北電影節8位「非常新人」之一，今年從文化大學表演藝術管理夜間部畢業，全力衝刺演藝事業，擁有仙氣外貌的她，私下是個KPOP迷，還非常愛打電競遊戲，曾經在受訪時透露演藝生涯的夢想之一就是成為「英雄聯盟」（LoL）的代言人。
資料來源：許莉廷IG
