泰國最新戀愛綜藝節目《LOVE (X)》正式開播，打破傳統異性戀或同性戀界線，節目主打「無性向限制」，男女、男男、女女皆有可能配對成功，呈現多元戀愛形式。觀眾可看到男嘉賓為對方打領帶臉紅心跳，也可見女嘉賓親吻女嘉賓肩膀，甚至男女爭奪同一女嘉賓的趣味橋段。節目由12位單身男女共同居住在泰國蘇梅島，與外界隔絕，透過遊戲競技爭取約會機會及生活物資。參與者需在節目過程中挑戰各種情感互動，並最終決定是否延續節目結束後的戀愛關係。製作方表示，節目名稱中的「X」象徵未知、相遇與無限可能，寓意追尋夢想中的愛情。《LOVE (X)》嘉賓陣容以高顏值為特色，尤其男嘉賓多為肌肉型男，吸引觀眾關注其日常互動及戀愛進程。節目透過真實情感與遊戲競賽結合，呈現多樣化愛情故事，兼具娛樂與情感觀察價值。觀眾可透過IG及社群平台追蹤嘉賓動態，節目組也會定期釋出互動花絮，讓粉絲即時掌握戀愛進展。節目特別強調「無性向限制」的概念，反映社會對多元性向的包容與接受，也為泰國戀愛綜藝開啟新篇章。製作方指出，《LOVE (X)》不僅是一檔娛樂節目，更是一種探索愛情與自我認知的實驗，參與者透過真實互動與挑戰，展現多元價值觀與情感選擇。觀眾可在欣賞甜蜜瞬間的同時，感受情感決策與人性考驗的張力。這檔節目自開播以來已引起廣泛討論與關注，不僅吸引戀愛綜藝迷，也為多元性向與情感包容議題提供了新的討論平台。《LOVE (X)》的推出，標誌著泰國戀愛真人秀邁向多元化與創新化的新里程碑。