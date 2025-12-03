家中常用的油品可能暗藏肥胖危機！食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新動物實驗發現，台灣人前三常吃的「大豆油」因富含大量亞麻油酸（linoleic acid），吃多更容易造成肥胖、脂肪肝。關鍵是大豆油中的亞麻油酸在體內代謝產生過量的「脂氧化物（oxylipins）」，與發炎及脂肪堆積密切相關。
動物實驗證實：大豆油組體重迅速上升
韋恩在「韋恩的食農生活」臉書粉專發文，分享刊登在《Journal of Lipid Research》的最新研究，將老鼠分成兩組實驗，熱量相同的高脂飲食嚇，一組脂肪來源是高亞麻油酸的大豆油，另組是亞麻油酸極低的椰子油。
結果發現，吃大豆油的老鼠體重迅速上升、白色脂肪增加、脂肪肝惡化、葡萄糖耐受變差，血中膽固醇更高；但吃椰子油的同組老鼠，體重上升幅度明顯較少。研究也發現，大豆油中的亞麻油酸會被代謝成「脂氧化物」，而當其過量時，便可能引發發炎與脂肪堆積。
人體差異：代謝關鍵在HNF4α蛋白
韋恩說明，研究中還有基因改造的老鼠，即使吃同樣的大豆油飲食，卻完全不會變胖。關鍵在於牠們的肝臟會產生「不同型態的 HNF4α 蛋白」，會幫助分解亞麻油酸。而 HNF4α 蛋白的活性會受到遺傳、飲食、年齡與身體狀態影響，人類之間也存在類似差異。
專家提醒：高亞麻油酸油品與攝取量
事實上，玉米油、葵花油、紅花籽油也都是高亞麻油酸的油品。韋恩說，目前研究者也在進一步探索，上述這些油是否會造成和大豆油相同的反應，以及「脂氧化物（oxylipins）」究竟如何驅動體重上升。
韋恩指出，大豆油是台灣人使用量前三名的油品，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源。他提醒，大量富含亞麻油酸的油脂與加工食品，可能正在悄悄改變代謝、增加脂肪堆積風險。
醫師建議：控量與避免一油打天下
對於食用油的挑選，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健日前也曾分享表示，油品差異不只是發煙點高低，點名較少推薦「大豆油、葵花油」，因為它們Omega-6 比例高，一旦Omega-3 攝取少了，容易造成人體發炎。此外，他也提醒，不要用一瓶油打天下。
資料來源：韋恩的食農生活、Journal of Lipid Research、減重醫師蕭捷健
