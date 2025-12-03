我是廣告 請繼續往下閱讀

軍情局6名今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路遭到公開。對此，軍情局今（3）日回應表示，中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「軍情局與友盟情蒐合作」等情事，相關內容失真、且與事實不符。立院外交及國防委員會今日上午邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。國民黨立委馬文君、賴士葆關切軍情局官員到荷蘭情報交流行程外洩一事。蔡明彥回應表示，早上有注意到，也請軍情局做徹查了解，立刻啟動網路上查找溯源結果，最早傳播訊息的是一個一次性的帳號在傳散，會查是否有刻意操作，有提醒軍情局做儘速內部調查，到底是「人安」還是「資安」問題，同時針對傳播的資訊追溯源頭，了解其操作手法及背後目的。軍情局下午發布新聞稿指出，由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「軍情局與友盟情蒐合作」等情事，相關內容失真、且與事實不符。軍情局強調，中共謀台日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作是建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰，軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密推展情報工作與任務，以維護國家安全。