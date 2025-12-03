樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林穎樂（Nina），因甜美外貌深受粉絲喜愛，還曾在2021年參加《全明星運動會3》，因超強游泳實力榮登「女狀元」。不料昨（2）日，她突然在Instagram上傳手背打點滴的照片，似乎是身體亮紅燈，林穎樂也無奈嘆「我太皮了」。
林穎樂在昨日於IG上傳手背插著點滴針頭的照片，上面還貼上多層膠布，手腕上也戴著醫院的識別帶，正在醫院接受治療。她也在貼文中表示：「我太皮了，越是想要動起來，身體就越唱反調，我還是就乖乖的休息吧…」，還附上3個苦笑的貼圖，透露身體出狀況。
林穎樂曾爆爭議 遭黃小柔、Vicky控霸佔座位
林穎樂與林襄先前遭黃小柔和Vicky在節目《小姐不熙娣》爆料，在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，雖然兩人當時急忙撇清，但之後被黃小柔直接點名。而事件過後林穎樂現身採訪時，透露跟Vicky私下IG都有互相按讚，也不會避諱再次同台，將來若有類似的節目，需要和長輩坐在一起，也會格外小心。
林穎樂因《全明星3》走紅 今年加盟桃氣女孩啦啦隊
林穎樂今年28歲，本名林俞廷，2021年開始，她加入樂天桃猿Rakuten Girls啦啦隊，並於同年在《全明星運動會3》中以「女狀元」成績受到關注，她不僅是現役啦啦隊成員，更具備游泳教練及救生背景，展現強大體能與爆發力，甜美外貌與硬底子實力兼具，讓她贏得「全明星女神」美譽。
而在今年9月，林穎樂加入桃園雲豹飛將排球隊所屬啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」再度引發高度話題，而披上粉色桃氣戰袍的她，也被粉絲大讚超可愛，直呼她是「排球美少女」。
資料來源：林穎樂IG
