開車族們注意了！雖然近年來新車款輔助駕駛系統（ADAS）越來越成熟，車道維持、定速、盲點偵測等功能都快成為標配。不過，高公局表示，若行駛時「駕駛雙手離開方向盤」，違反了《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「或以其他危險方式駕車」，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。
車主「1違規動作」直接重罰3萬6！高公局：當場禁止駕駛
交通部高速公路局近期表示，目前台灣車市中，輔助駕駛系統(簡稱ADAS)已經相當普及，許多新車款都有搭載，而輔助駕駛雖然能減輕駕駛開車的負擔，但仍有部分駕駛人對ADAS認知不足，而產生過度依賴、釀成事故。
高公局指出，台灣目前市售車輛所配備ADAS屬國際SAE J3016標準之Level 0~2等級，仍屬輔助性質而非自動駕駛，因此也常出現6種無法正確辨識前方路況的情境，例如：與前車速差過大，前車未行駛於車道正中間，前車突然轉向或切入，行駛路形特殊，大雨、濃霧、強光等用路環境，前車外型特殊。
高公局表示，駕駛時若雙手離開方向盤，可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，爰請用路人切勿以身試法。
最後，高公局也強調，輔助駕駛ADAS只是協助駕駛者，而非取代駕駛操作。駕駛人應時刻保持警覺，全程握好方向盤，隨時做好適當的操作，以確保行車安全，才能快樂出門，平安回家。
車主太信賴輔助駕駛！追撞慘痛案例一次看
事實上，今年就曾發生過好幾起車主過於仰賴ADAS而發生的車禍事故，在9月1日深夜，國3北向203.7公里處，1輛小客車因故障、跨線停於路肩與輔助車道間，遭後方開啟ADAS小客車追撞，主要是因為「與前車速差過大」、「前車未行駛於車道正中間」，導致ADAS無法正確判斷路況而發生追撞。
第二起案例則發生在9月9日下午，於國3北向253.2公里處，1輛施工緩撞車於內車道警戒時，遭後方開啟ADAS小客車追撞，同樣是受到「與前車速差過大」影響，過去國道追撞緩撞車的事件也多半因此發生。
資料來源：交通部高速公路局
