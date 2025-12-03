我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市環保局一名黃姓清潔隊員，去年回收殘值32元的舊電鍋，轉送給一名拾荒老婦，遭到檢舉後，他花自己錢再買新電鍋給對方，換回舊電鍋交還隊上，仍涉犯貪污重罪，遭判刑3個月、緩刑2年，褫奪公權1年，引發社會輿論炸鍋，紛紛替該清潔隊員抱屈，更有藍委喊話要下修貪汙罪的金額。對此，律師林智群警告，此舉反而會衍生出另一大問題，「只要推49999元，5萬有找方案，警察豈不是抓到也告不了」？社會高度關注此案，近日國民黨立委蘇清泉透露，同黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神，明文入法。然而，林智群強調，該個案其實可以看出很多問題，但結論絕對不是翁曉鈴那種。林智群指出，貪污罪是「微罪」嗎？微罪是有期徒刑3年以下的罪，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，不是微罪，翁曉鈴不要亂用「微罪不舉」這個法律名詞。貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？那以後公務員每次收賄，只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了？他更怒嗆：「有這麼低能的立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法。」林智群續指，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，當把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間，碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？一開始殺意堅決，說只能判重不能判輕；後面碰到個案，又覺得判重不合理，要求法外開恩，這些民眾的法律標準浮動程度，比法院自由心證還誇張。「一堆人抱怨為什麼還要褫奪公權？讓清潔隊員丟飯碗？」林智群說明，依照貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判。不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作。至於有些人說，為什麼檢察官一開始不用刑事訴訟法第253條「微罪不舉」不起訴？林智群解釋，那個法條的前提是「輕罪」，貪污罪是重罪，不適用。最後，他也喊話：「亂修法比不修法更可怕，不懂就不要亂修！」