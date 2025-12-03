我是廣告 請繼續往下閱讀

《日中聯合聲明》是什麼？

日本政府曾屢次強調《日中聯合聲明》不具法律約束力

日本首相高市早苗因「台灣有事」恐引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經，中日外交陷入僵局。高市早苗今（3）日在參議院全體會議上，被問及日本政府對台灣的立場，高市早苗重申對台立場未改變，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容。根據富士新聞網報導，公明黨的竹內真二在參議會全體會議上問及高市早苗，指出高市針對台灣有事的情況作出回應後，中國政府目前呼籲民眾避免赴日本，這對旅遊業和其他行業造成了廣泛的影響。他問及日本政府在台灣議題上的立場，與1972年的《日中聯合聲明》內容是否仍不變？高市早苗回應，日本政府對台灣的基本立場，與1972年《日中聯合聲明》所述一致，此立場沒有任何改變。《日中聯合聲明》於1972年9月29日簽署，也代表著日本政府與中華人民共和國建立邦交，時任日本內閣總理大臣田中角榮訪問中國，並與當時的中共最高領導人毛澤東和高階外交官員會面，雙方同意發表聯合聲明，日方重申理解中方提出的復交三原則。《日中聯合聲明》內容：一，自本聲明公布之日起，中華人民共和國和日本國之間迄今為止的不正常狀態宣告結束。二，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。三，中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。四，中華人民共和國政府和日本國政府決定自一九七二年九月二十九日起建立外交關系。兩國政府決定，按照國際法和國際慣例，在各自的首都為對方大使館的建立和履行職務採取一切必要的措施，並盡快互換大使。五，中華人民共和國政府宣布：為了中日兩國人民的友好，放棄對日本國的戰爭賠償要求。六，中華人民共和國政府和日本國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處各項原則的基礎上，建立兩國間持久的和平友好關係。根據上述原則和聯合國憲章的原則，兩國政府確認，在相互關係中，用和平手段解決一切爭端，而不訴諸武力和武力威脅。七，中日邦交正常化，不是針對第三國的。兩國任何一方都不應在亞洲和太平洋地區謀求霸權，每一方都反對任何其他國家或國家集團建立這種霸權的努力。八，中華人民共和國政府和日本國政府為了鞏固和發展兩國間的和平友好關係，同意進行以締結和平友好條約為目的的談判。九，中華人民共和國政府和日本國政府為進一步發展兩國間的關係和擴大人員往來，根據需要並考慮到已有的民間協定，同意進行以締結貿易、航海、航空、漁業等協定為目的的談判。日本產經新聞今年三月報導，2024年5月台灣總統賴清德就職典禮，中國駐大阪總領事薛劍曾要求日本國會議員及地方首長、自治體職員、地方議員不要出席，日本神戶市議員上畠寬弘向市長室提出質詢時，也獲市長室方面證實，指稱薛劍的理由為在日中聯合聲明中，日本曾就一個中國原則向中國做出了嚴謹的承諾。日本參議員濱田聰今年三月向石破茂政府提出質詢狀問及，「有關地方自治體（日本的都道府縣市町村）、地方議員與台灣交流或訪問，他國的外交官要求停止的行為，政府能容許嗎？」石破茂政府內閣會議決定的答辯書指出，「日中聯合聲明不具法律約束力」，日本歷代內閣的立場都是如此。石破政府也提到2006年小泉純一郎內閣會議的結論，指出本屆內閣與歷年來內閣立場一致，因此仍不予限制。