被封為「台北最難訂位鐵板料理」的「Will’s Teppanyaki」，今年12月正式迎來品牌五週年。品牌創辦人Will Kao高郁皓表示，延續「將台灣味搬上鐵板舞台」的信念，本季菜單融合了棺材板、鼎邊趖等台灣在地小吃靈魂，共三款套餐方案，最低每人2380元+10%起。
Will’s Teppanyaki是政商名流爭相訂位的鐵板料理餐廳，現在已有三家分店，多數人都不知道，品牌創辦人Will的餐飲之路始於夜市的平價鐵板燒，中間歷經台北晶華酒店、台北萬豪酒店內高級鐵板料理餐廳歷練，2020年12月，Will以己之名化作店名創立「Will’s Teppanyaki」，至今5年來依舊是人氣餐廳。
Will參加實境節目《星廚之戰》 作品也在新菜單中
Will提到，鐵板料理不該侷限於「乾煎」，還可靈活延伸出蒸、煮、燻、炸等多元手法。加上他對台灣街頭小吃懷有深厚情感，此次新菜單，讓鼎邊趖、棺材板等庶民美味在鐵板上重組、重現。而今年6月，Will更應邀參加全台首檔料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，呈現融合台灣食材與現代技法的菜式，同樣在新菜單中。
迎來五週年的新菜單，推出2380元、2880元、3600元共三種價位的套餐內容，將於12月15日正式登場。Will提到，相較以往強調「堆疊食材」的華麗風格，新菜單轉向「俐落純粹、直指核心」的料理語彙。
其中2380元的套餐方案採9道式設計，包含料理實境節目中的作品「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」，是將鮑魚與軟絲透過鐵板煎香，搭配蘑菇、洋蔥、羊肝菌菇等，並以豚骨湯為基底，裝盛於法式布里歐麵包中。醬汁刻意保留的清爽感突顯出鮑魚與羊肝菌的鮮美，布里歐麵包的奶油香氣，也提升整體結構的立體層次。
在來米漿鐵板現煎成鼎邊趖 搭配濃郁湯頭超鮮美
還有向彰化、基隆經典小吃致敬的「鼎邊趖玻璃燒」，豪氣地使用上澳洲水姑娘龍蝦頭肉，再加上香菇、蝦米、芹菜等，配著雞豚骨高湯封入耐高溫的玻璃紙中，再於現場以鐵板加熱，配現煎的在來米粉漿所製成的鼎邊趖，軟Q帶香嚼感中，滲出鮮美湯底韻味。
而肉質飽滿的龍蝦身，則是做成主菜「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」，現煎活龍蝦還要以灼熱備長炭加以煙燻，搭配以龍蝦頭熬煮的特製醬汁，堆疊出鹹鮮濃郁的海味本質。
主菜則另還有「和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片」，吃得到油脂細膩的熊本A5和牛。而壓軸登場的「蝦皇撈汁·蒜味炒飯」，Will提到，這道菜是將台南火燒蝦仁飯與粵式料理融合之作，炒到噴香無比的蒜香米飯，佐配以雞爪、豬骨、金華火腿、干貝、紹興酒等熬煮出的「蝦皇撈汁」，吃起來幸福滿溢。
邀請世界唎酒師大賽冠軍 張鴻亮鎮店選酒
除了菜單升級，Will’s Teppanyaki 更邀請世界唎酒師大賽冠軍、前米其林二星餐廳首席侍酒師張鴻亮（Johnny）擔綱酒款策劃，圍繞「溫度、包容性與鐵」三大元素，精準連結料理與酒體之間的味覺邏輯，鋪陳出一場層層遞進、情緒飽滿的餐酒旅程。新菜單即日起於官網開放預約。
▪️店家資訊
Will’s Teppanyaki 敦北本店、敦北二店
地址：台北市松山區敦化北路165巷10號
營業時間：午餐12:00-14:30／晚餐18:15-22:00(每週一公休)
電話：02-25466909
訂位連結：inline系統
Will’s Teppanyaki 民權三店
地址：台北市松山區民權東路3段160巷19弄32號
營業時間：午餐12:30-14:30／晚餐18:30-22:00(每週一公休)
電話：02-25471617
訂位連結：inline系統
寒居酒店BeGood餐廳推新菜 單點155元起
另外，寒居酒店內的BeGood餐廳也推出新菜！將於2025年12月10日至2026年2月28日，全新推出期間限定「美義風格」單點及分享餐料理，餐點份量升級。近30款全新單點料理155元+10%起，雙人或四人分享餐饗宴精選七道至十道料理2980元+10%起。
特色料理首推滿滿海味的「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」、脂香馥郁的「BeGood紅屋牛排」，以及酥香薄餅「野菇狂想曲」。年末感恩回饋享優惠，活動期間凡點購「BeGood雙人/四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒，雙人贈送兩杯、四人贈乙瓶(價值1300元)。
▪️店家資訊
寒居酒店「BeGood」餐廳 歲末限定「美義料理」
產品資訊 : 單點菜色155元起，雙人分享餐2980元，四人分享餐6880元。
活動日期：2025年12月10日至2026年2月28日
活動優惠：凡於活動期間點購「BeGood四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒乙瓶(價值1300元)
餐廳地址：台北市中山區松江路116號2樓(寒居酒店)
訂位專線 : 02-2564-3577
資訊來源：Will’s Teppanyaki、寒居酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
