被封為「台北最難訂位鐵板料理」的「Will’s Teppanyaki」，今年12月正式迎來品牌五週年。品牌創辦人Will Kao高郁皓表示，延續「將台灣味搬上鐵板舞台」的信念，本季菜單融合了棺材板、鼎邊趖等台灣在地小吃靈魂，共三款套餐方案，最低每人2380元+10%起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Will’s Teppanyaki是政商名流爭相訂位的鐵板料理餐廳，現在已有三家分店，多數人都不知道，品牌創辦人Will的餐飲之路始於夜市的平價鐵板燒，中間歷經台北晶華酒店、台北萬豪酒店內高級鐵板料理餐廳歷練，2020年12月，Will以己之名化作店名創立「Will’s Teppanyaki」，至今5年來依舊是人氣餐廳。

Will參加實境節目《星廚之戰》 作品也在新菜單中

Will提到，鐵板料理不該侷限於「乾煎」，還可靈活延伸出蒸、煮、燻、炸等多元手法。加上他對台灣街頭小吃懷有深厚情感，此次新菜單，讓鼎邊趖、棺材板等庶民美味在鐵板上重組、重現。而今年6月，Will更應邀參加全台首檔料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，呈現融合台灣食材與現代技法的菜式，同樣在新菜單中。

▲Will的鐵板料理不侷限在「乾煎」，還可靈活延伸出蒸、煮、燻、炸等多元手法。（圖／Will’s Teppanyaki提供 www.willsteppanyaki.com）
▲Will的鐵板料理不侷限在「乾煎」，還可靈活延伸出蒸、煮、燻、炸等多元手法。（圖／Will’s Teppanyaki提供 www.willsteppanyaki.com）
迎來五週年的新菜單，推出2380元、2880元、3600元共三種價位的套餐內容，將於12月15日正式登場。Will提到，相較以往強調「堆疊食材」的華麗風格，新菜單轉向「俐落純粹、直指核心」的料理語彙

其中2380元的套餐方案採9道式設計，包含料理實境節目中的作品「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」，是將鮑魚與軟絲透過鐵板煎香，搭配蘑菇、洋蔥、羊肝菌菇等，並以豚骨湯為基底，裝盛於法式布里歐麵包中。醬汁刻意保留的清爽感突顯出鮑魚與羊肝菌的鮮美，布里歐麵包的奶油香氣，也提升整體結構的立體層次。

▲「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」是將鮑魚、軟絲與羊肚菌還有濃厚的松露醬汁，置於布里歐麵包內。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」是將鮑魚、軟絲與羊肚菌還有濃厚的松露醬汁，置於布里歐麵包內。（圖／記者葉盛耀攝）
在來米漿鐵板現煎成鼎邊趖  搭配濃郁湯頭超鮮美

還有向彰化、基隆經典小吃致敬的「鼎邊趖玻璃燒」，豪氣地使用上澳洲水姑娘龍蝦頭肉，再加上香菇、蝦米、芹菜等，配著雞豚骨高湯封入耐高溫的玻璃紙中，再於現場以鐵板加熱，配現煎的在來米粉漿所製成的鼎邊趖，軟Q帶香嚼感中，滲出鮮美湯底韻味。

▲「鼎邊銼玻璃燒」重現基隆經典廟口小吃，還特意以耐熱玻璃紙盛裝，並擺放在外型乍看誤以為是拋棄式的碗內。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「鼎邊趖玻璃燒」重現基隆經典廟口小吃，還特意以耐熱玻璃紙盛裝，並擺放在外型乍看誤以為是拋棄式的碗內。（圖／記者葉盛耀攝）
而肉質飽滿的龍蝦身，則是做成主菜「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」，現煎活龍蝦還要以灼熱備長炭加以煙燻，搭配以龍蝦頭熬煮的特製醬汁，堆疊出鹹鮮濃郁的海味本質。

主菜則另還有「和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片」，吃得到油脂細膩的熊本A5和牛。而壓軸登場的「蝦皇撈汁·蒜味炒飯」，Will提到，這道菜是將台南火燒蝦仁飯與粵式料理融合之作，炒到噴香無比的蒜香米飯，佐配以雞爪、豬骨、金華火腿、干貝、紹興酒等熬煮出的「蝦皇撈汁」，吃起來幸福滿溢。

▲「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」內的現煎龍蝦，吃起來鮮甜過癮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」內的現煎龍蝦，吃起來鮮甜過癮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片」以恰到好處的火候，完美呈現日本和牛的美味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片」以恰到好處的火候，完美呈現日本和牛的美味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「蝦皇撈汁·蒜味炒飯」帶著台南蝦仁飯的意象，也有粵菜撈汁飯的風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「蝦皇撈汁·蒜味炒飯」帶著台南蝦仁飯的意象，也有粵菜撈汁飯的風味。（圖／記者葉盛耀攝）
邀請世界唎酒師大賽冠軍  張鴻亮鎮店選酒

除了菜單升級，Will’s Teppanyaki 更邀請世界唎酒師大賽冠軍、前米其林二星餐廳首席侍酒師張鴻亮（Johnny）擔綱酒款策劃，圍繞「溫度、包容性與鐵」三大元素，精準連結料理與酒體之間的味覺邏輯，鋪陳出一場層層遞進、情緒飽滿的餐酒旅程。新菜單即日起於官網開放預約。

▪️店家資訊
Will’s Teppanyaki 敦北本店、敦北二店
地址：台北市松山區敦化北路165巷10號
營業時間：午餐12:00-14:30／晚餐18:15-22:00(每週一公休)
電話：02-25466909
訂位連結：inline系統

Will’s Teppanyaki 民權三店
地址：台北市松山區民權東路3段160巷19弄32號
營業時間：午餐12:30-14:30／晚餐18:30-22:00(每週一公休)
電話：02-25471617
訂位連結：inline系統

寒居酒店BeGood餐廳推新菜  單點155元起

另外，寒居酒店內的BeGood餐廳也推出新菜！將於2025年12月10日至2026年2月28日，全新推出期間限定「美義風格」單點及分享餐料理，餐點份量升級。近30款全新單點料理155元+10%起，雙人或四人分享餐饗宴精選七道至十道料理2980元+10%起。

特色料理首推滿滿海味的「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」、脂香馥郁的「BeGood紅屋牛排」，以及酥香薄餅「野菇狂想曲」。年末感恩回饋享優惠，活動期間凡點購「BeGood雙人/四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒，雙人贈送兩杯、四人贈乙瓶(價值1300元)。

▪️店家資訊
寒居酒店「BeGood」餐廳 歲末限定「美義料理」
產品資訊 : 單點菜色155元起，雙人分享餐2980元，四人分享餐6880元。
活動日期：2025年12月10日至2026年2月28日
活動優惠：凡於活動期間點購「BeGood四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒乙瓶(價值1300元)
餐廳地址：台北市中山區松江路116號2樓(寒居酒店)
訂位專線 : 02-2564-3577

▲寒居酒店BeGood餐廳2025年12月10日至2026年2月28日，推出全新「美義」料理，圖為「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」。（圖／寒居酒店提供www.humbleboutique.com.tw）
▲寒居酒店BeGood餐廳2025年12月10日至2026年2月28日，推出全新「美義」料理，圖為「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」。（圖／寒居酒店提供www.humbleboutique.com.tw）
資訊來源：Will’s Teppanyaki寒居酒店

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
相關新聞

新北北海溫泉洲際酒店開箱！房內泡湯吃鐵板燒、無邊際泳池1萬2起

馬辣「初海和牛鐵板燒」開幕！龍蝦三吃、鱈場蟹　14道1680元

肉多多新吃法賺爛！299元「肉盤+70種食材吃到飽」　鼎王推買1送1

新開店「芯聚苑」推港點吃到飽！699元無限續點35道菜　菜單一覽