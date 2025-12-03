大S（徐熙媛）離世後，小S（徐熙娣）曾坦言，跨年夜對她而言依舊是「很難面對的一天」，因為過去每一年跨年，都是在大S家一起度過。台北101今（3）日舉辦跨年煙火記者會，公開品牌影片時，竟是小S驚喜獻聲擔任旁白。賈永婕表示，小S在錄音室裡一度情緒崩潰大哭，但希望透過影片傳達給大家，雖然一起看煙火的人已經不在，但美好的記憶一直都在。
小S驚喜獻聲！台北101品牌跨年影片有彩蛋
台北101今（3）日舉辦「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」，現場首播台北101品牌影片《Together, As Always 因為有你》，影片串起每一年跨年夜的感動瞬間，從萬人倒數的歡呼，到家人朋友相擁的笑容，讓每一幕都成為屬於這座城市的情感印記，而小S的獻聲旁白也成為影片的一大亮點。
小S在旁白中提到，「20年來大家相約台北101，不怕冷、不怕人擠人，只為了一起看煙火。我也是，每年都穿著睡衣跟家人一起倒數、許願，緊緊擁抱彼此，那一刻好像所有希望都在天空裡綻放，我們常常感慨時間過得好快，生活中有太多酸甜苦辣，但每到跨年總是最甜蜜幸福的時光。世界在變，但台北101一直在這裡，20年了，就像一個好朋友陪伴身邊。」
最後她也不忘展現幽默本色，向賈永婕喊話：「賈董，我再跟妳說一次喔！我要看澎湃的煙火，如果只有煙，我會要求在立法院質詢妳，OK？」
小S錄製旁白過程崩潰哭泣！強忍情緒完成錄音
台北101董事長賈永婕表示，向小S提出邀請時，她立刻答應，但小S下一秒便坦言擔心「一定會崩潰大哭，怕自己做不到」。整段旁白由賈永婕親自撰寫，她也全程陪同小S錄音，不過小S錄製時悲傷到需要握緊拳頭，把每一個字用力講出來，忍著情緒才順利完成，兩個人也在錄音室一起落淚。
賈永婕直言，我們想傳達的是雖然一起看煙火的人已經不在，但美好的記憶一直都在，她說，就算這一年不盡如人意，跨年的儀式感仍然重要，用最燦爛的煙火迎接新的開始。「跨年是與家人、愛人最有記憶點的時刻，我很了解小S，知道她最能說這個故事。」她也強調，台北101煙火希望帶給大家感動，人生有順境逆境，但新的一年會更好。
據了解，大S離世後，小S於金鐘獎首次公開露面；談及何時回到主持崗位，她透露至少要等自己撐過跨年。因為過去跨年幾乎都在姊姊家度過，那一天對她來說至今仍是最難熬的日子。跨年過後，她預計將回歸主持《小姐不熙娣》。
資料來源：台北101
