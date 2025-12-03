我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥莉出席《阿凡達：火與燼》洛杉磯首映會，身後就有火光效果的陳設，讓人不注意到也難。（圖／摘自 IG@20thcenturystudios）

▲《阿凡達：火與燼》女主角柔伊莎達娜出席洛杉磯首映會，身後也有熊熊的火光，本集中「灰燼族」是頗重要的存在。（圖／摘自 IG@20thcenturystudios）

▲年底最受矚目大片《阿凡達：火與燼》，即將於12月17日在全台各地上映。（圖／二十世紀影業提供）

全球觀眾矚目的巨片《阿凡達：火與燼》，原定本月8日在海南島三亞舉辦首映典禮，導演詹姆斯卡麥隆還會帶著神祕嘉賓登場，但昨（2）日突然宣布因為「不可抗力」因素臨時取消，雖然電影公司沒有解釋到底「不可抗力」的因素是啥，網友卻猜測可能與香港大埔宏福苑大火造成傷亡有關，是從公告中的片名改成《阿凡達3》，察覺出的玄機。《阿凡達：火與燼》近日在倫敦、美國加州都有大型首映活動，現場布置成片中的潘朵拉星球，看來相當熱鬧。而在洛杉磯首映會上，有設置火光特效主題區，讓人根本不可能不注意。要是中國首映會場也採類似的陳設，以目前的時機來說，確實很不妥當，會給外界不太好的觀感。儘管《阿凡達：火與燼》有不少華人觀眾迫不及待想先睹為快，網友還是認為此時謹慎一些、不要招來反感，先將中國首映活動取消，算得上是「審慎且明智的決定」，相關話題也登上熱搜榜。目前主辦單位已經啟動退票機制，並且還會加發電影兌換券來安撫已購票的觀眾，詹姆斯卡麥隆在中國已經安排好的一些活動也會繼續進行，看起來上片計畫還沒有變動。香港媒體報導，《阿凡達：火與燼》中國檔期未變，但香港原先計畫本月18日上映，現在電影公司還沒有宣告是否有任何影響。這一集中，主角蘇利一家會碰上「灰燼族」，火的意象佔有頗重的比例，也是片中主打的視效噱頭之一，很難有太多刪減，也因此讓人關心究竟能否如期在港推出。至於台灣，《阿凡達：火與燼》將於本月17日起上映。