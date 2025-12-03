我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市政府地下室停車場驚傳成為公務員「嘿咻」寶地！兩名已婚的男公務員及女約僱人員，被爆出在5、6年前開始就會躲在車內偷偷約會，包括吃午餐以及發生性行為。怎料，後續因兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，這場不倫戀也因此被揭露。但男方無奈表示，兩人為情侶關係且皆為合意發生性行為，強調並無性侵女方。據《鏡報》報導，任職新北市政府某局處不同科的已婚男公務員及女約僱人員，兩人於2014年發展不倫戀。某次男方以談公事為由於午休時間邀女方至地下停車場，並在其車輛內享用午餐，飯後兩人便在車內發生性行為。然而，不久後因雙方關係鬧得不愉快，女方指控男方經常在車內對其伸出狼爪，包括強吻、逼迫發生性行為等，憤而提告性侵。而男方則辯稱和女方為情侶關係，兩人自2014年交往自2024年9月，不倫戀情長達10年。他表示，由於雙方各自皆有婚姻，只能挑午休的時間偷偷約會，避免旁人眼光。至於女方則一次都未表達不願意發生性行為，且兩人發生性行為次數「多到數不清」，否認性侵。檢方認為，男子並未違反女子意願發生性行為，因罪嫌不足予以不起訴處分。事件爆發後，新北市政府負責管理停車場的秘書處也表示，平常僅會巡檢車輛是否依規定停放，對於兩人私下行為並不知情，後續將會加強巡檢避免類似事件再度發生。對此，有知情人士指出，曾目擊兩人雙雙出入，甚至男方也會載女方上班，兩人不單純的關係早不是秘密，但不清楚最終演變成女方提告男方性侵，而女方目前已轉任市府其他單位擔任約僱人員。