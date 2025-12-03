保羅的觀點並非來自場邊觀察，而是來自球員長年對不同城市的心理狀態。他認為，雷霆的主場優勢部分來自「城市本身」，而非僅止於球員和教練團的實力。

如今，這種「全隊都愛打球、沒人分心」的氛圍，反而成為雷霆文化的一部分。

，但外界對於他們的強勢不僅從戰術、天賦與團隊磨合切入。知名經紀人 保羅（Rich Paul） 的一段說法，引發另一種更生活化、也更具娛樂效果的討論。體育評論員凱勒曼（Max Kellerman） 在《Bill Simmons Podcast》分享了保羅的說法：在眾多NBA城市之中，奧克拉荷馬市既非娛樂重鎮，也不是商業焦點。沒有紐約的夜生活、沒有洛杉磯的社交場景、沒有邁阿密的海灘派對，球員到當地後的「動力」與「期待值」自然不同。在這樣的心理差異下，雷霆成為最受益者。當對手尚未進入比賽模式、甚至心思不完全在球場上時，雷霆的年輕核心卻始終保持飢餓感，導致主場往往成為「能量差距最大」的場域。值得注意的是，雷霆的強勢主場並不全靠這些「非籃球因素」。本季雷霆由吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 主導，然而，保羅的說法凸顯一個長年被忽略的角度：奧克拉荷馬市的小市場劣勢，反過來也成為主場優勢。這支球隊無法靠市場吸引自由球員，也無法像邁阿密或洛杉磯一樣透過城市魅力留人，因此長年走選秀、培養自家球員的模式。