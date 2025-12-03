下週六、日兩天（12月13、14日）即將在臺中市政府前廣場舉行的2025全球極限體能鋼鐵大賽，除了吸引全台熱愛健身運動的民眾參與，臺中市政府消防局也號召轄內消防隊員共襄盛舉，在不影響勤務安排的前提下，共計有24名打火英雄報名參戰，其中多位曾代表台灣參加今年第21屆世界警察消防運動會（美國阿拉巴馬州伯明罕市），並在多個項目取得前三名佳績，展現平日嚴謹訓練成果與全面性體能素質。
同一時間臺中市政府消防局也在臉書發布一則影片，用幽默趣味的形式展現同仁透過堅實訓練造就的強健體魄，以因應在火場救難的各種狀況。影片中扛起男同事的四平分隊楊敏加分享當時情況：「拍攝前夥伴突發奇想，問我們女孩子能否扛起80公斤的男生，這對經常要搬運傷患的我們來說問題不大，想不到因此創造出這個效（笑）果。」另一位參與演出的烏日分隊李熙軍強調：「沒有運動習慣的人一但進入火場，在能見度不足下常會表現緊張、喘不過氣連爬樓梯都難，透過訓練能幫助消防員在耐力、肌力的提升，甚至對心理素質也加強不少。」
溪湳分隊陳俊羽表示：「九二一大地震時看著父親參與民間組織去協助震災的救援，影響我日後投入消防救援的工作。台劇火神的眼淚讓民眾認識到消防員的日常，對我們的形象和民眾觀感有顯著的提升。」從世界警消運動會到全球極限體能鋼鐵大賽的參與，陳俊羽對於團隊競賽帶來的樂趣十分有感：「很高興臺中能舉辦這個比賽，讓我們有個目標和凝聚力去備賽，推廣組的項目雖然肌力不是太大問題，但心肺需要加強，還有運動機制的轉換等，很有挑戰。」
在世界警消運動會摘下室內划船2000公尺個人金牌的楊敏加提到：「我本來就喜歡運動，加入消防隊後更積極鍛鍊自己，就是不希望在出勤務時給其他男同事帶來困擾，證明自己也能應付各種狀況。」她和陳俊羽搭檔組成混雙隊伍參賽，兩人都不約而同表示：「平常的訓練對比賽中負重的項目並不擔心，不過項目中穿插的跑步需要加強訓練，不希望到時候扯隊友的後腿。」
「這次在美國看到連續參加十幾屆，且年齡超過70歲的警察夫婦參賽，讓我覺得很佩服，期待自己將來能向他們看齊。」在世界警消運動會囊括個人臥推及健力（66kg組）雙金的李熙軍有感而發，還因此推坑了自己女友報名參加全球極限體能鋼鐵大賽的混雙組。「最近有稍微幫她加強訓練單腿蹲和拉雪橇的動作，到時候比賽做好最壞打算，就是自己一個人扛完全程，未來有機會也想挑戰菁英組，不過得先去CrossFit專業健身房鍛鍊一下。」
這些打火英雄的加入，為即將到來的全球極限體能鋼鐵大賽增色不少，除了欣賞「菁英組」的國際巔峰對決，民眾也能報名「推廣組」親身挑戰；而針對單純想體驗的觀眾，現場亦規劃了民眾體驗區，開放全民預先報名挑戰，無論是健身愛好者、樂齡長輩或親子族群，都能在專業教練指導下安全體驗運動樂趣。此外，現場設有多個運動品牌與健康飲食攤位，民眾只要參與現場周邊活動，就有機會抽中由長榮航空提供的「亞洲、歐洲不限航點來回機票」等多項大獎。邀請全台民眾於12月13、14日齊聚臺中市政府前廣場，親眼見證這場力量與意志的巔峰對決，感受運動帶來的熱血與健康活力。
