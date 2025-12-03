我是廣告 請繼續往下閱讀

睽違10年最大太陽黑子群來了！恐誘發地磁風暴影響地球通訊

▲太陽黑子就是受到極強磁場影響之下，出現溫度相對低的區域，從地球上觀測看起來就像是太陽冒出黑點。（示意圖／台北天文館）

台北天文館將開放參觀！透過望遠鏡觀察太陽黑子活動

太陽黑子是什麼？

▲國際太空環境服務局（ISES）的太陽週期預測小組所發表的太陽無線電指數觀測與預報值，一直到2025年都是高峰期。（圖／ISES）

睽違10年的天文奇景又來了！台北天文館昨（2）日捕捉到超巨大的太陽黑子群影像，是近十年來出現最大的黑子群之一。這個編號 AR 4294-96 的黑子群全長約18萬公里，其中至少有五個黑子的面積比地球還大，未來一、兩周內都能觀察到，更有可能出現地磁風暴，稍微影響地球通訊。台北天文館於12月2日捕捉到巨大的太陽黑子群影像，編號 AR 4294-96 黑子群組成的黑子集團，是十年來出現最大的黑子群之一，，其中至少。目前這個龐大黑子群正隨著太陽自轉逐漸朝向地球一面，未來一、兩周內均可觀察。這個近10年來最大的太陽黑子群，最早由位在火星的 NASA 毅力號探測車於上周發現，當時地球仍無法看到。然而當這個巨大黑子群初露蹤跡時，就天文學家預測，隨著黑子群持續發展並逐漸面向地球，。屆時中高緯度地區將能欣賞到絢爛極光，而針對本次捕捉到10年以來最巨大的太陽黑子群影像，且未來兩周左右都能持續觀察到，台北天文館表示，將於，開放。目前太陽正處於第25週期的活動高峰期。台北天文館展示場內設有豐富的相關展品，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響，並可透過專業望遠鏡觀察太陽表面細節，歡迎民眾參觀。☀️太陽黑子是太陽表面（光球層）上看起來較暗的斑點，成因是該區域擁有極強磁場，像塞子一般抑制內部熱對流，），將明顯低於（約5,500°C），因此在強烈光度對比下呈現黑色，而被人類稱作太陽黑子。太陽黑子數量並非固定，而是遵循平均約11年的週期變化，是觀測太陽活動活躍度的重要指標，常伴隨太陽閃焰等劇烈爆發，進而影響地球通訊、電力網路並形成極光。從2019年底開始目前我們正處於太陽活動第25週期，天文學家預測將在2024年11月至2026年3月間進入極大期，峰值預測將在 2025 年 7 月，數值約為 115。太陽活動程度也影響近地軌道衛星的壽命，因為衛星所受的大氣阻力與太陽活動密切相關，尤其與 10.7 公分輻射強度相關。輻射強度較高時會縮短衛星壽命，而較低的太陽活動則能延長其壽命。