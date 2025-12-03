元祖偶像男團F4成員吳建豪（VanNess）給人健壯肌肉男形象，不過本人日前分享自拍照，47歲、身高180公分的他，整個人看似暴瘦到不成人形，面如枯骨、極度老化，讓網友差點認不出來，目測至少掉了20公斤，並擔憂他的健康狀況，對此，吳建豪今（3）日發聲回應，自嘲是拍照技術不及格。
自拍近照雙頰凹陷 宛如暴瘦病人
上個月30日，吳建豪在IG限時動態上傳一張電梯自拍照，可見他一身潮流打扮，相當俐落、時髦，不過嚇人的是雙頰明顯往內凹，兩邊顴骨突起，上半身的肌肉還疑似「消風」，被網友形容撞臉大陸影帝葛優、台灣男星張兆志，同時懷疑吳建豪是否身體狀況亮紅燈，體重才會突然驟減。
吳建豪自拍影片現身 自認拍照技術不及格
針對外界疑慮，吳建豪本人今天下午在微博釋出一段短影音，可見他妝髮完整，拿著手機自拍，對鏡頭擠眉弄眼，展示自己的臉蛋，氣色比引發議論的照片還要好，配文以狐疑的語氣問大家：「真的有瘦這麼多嗎？」並寫下「自拍技術很重要！！（很明顯我不及格）」配上哭笑不得的表情符號。
貼文發布後，網友紛紛留言：「哥～咱們不聽那些亂講的。很帥很健康的！肌肉小伙不是嗎」、「這狀態，誰敢說你瘦那麼多，本來就臉小而已」、「本人超帥才是真正的硬核帥哥！」有人則把禍首歸咎於電梯的光線和取鏡角度，「以後不要死亡頂光自拍！」
資料來源：吳建豪IG、微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
上個月30日，吳建豪在IG限時動態上傳一張電梯自拍照，可見他一身潮流打扮，相當俐落、時髦，不過嚇人的是雙頰明顯往內凹，兩邊顴骨突起，上半身的肌肉還疑似「消風」，被網友形容撞臉大陸影帝葛優、台灣男星張兆志，同時懷疑吳建豪是否身體狀況亮紅燈，體重才會突然驟減。
吳建豪自拍影片現身 自認拍照技術不及格
針對外界疑慮，吳建豪本人今天下午在微博釋出一段短影音，可見他妝髮完整，拿著手機自拍，對鏡頭擠眉弄眼，展示自己的臉蛋，氣色比引發議論的照片還要好，配文以狐疑的語氣問大家：「真的有瘦這麼多嗎？」並寫下「自拍技術很重要！！（很明顯我不及格）」配上哭笑不得的表情符號。
貼文發布後，網友紛紛留言：「哥～咱們不聽那些亂講的。很帥很健康的！肌肉小伙不是嗎」、「這狀態，誰敢說你瘦那麼多，本來就臉小而已」、「本人超帥才是真正的硬核帥哥！」有人則把禍首歸咎於電梯的光線和取鏡角度，「以後不要死亡頂光自拍！」