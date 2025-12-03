我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孝淵（左3起）、温昇豪、利特及陳庭妮等人今出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

孝淵在台獻第一次！被問「少女時代」開唱、反應曝光

▲孝淵（如圖）沒有回覆「少女時代」來台開唱提問，引發台下可惜聲傳出。（圖／記者吳翊緁攝影）

孝淵、利特、温昇豪、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯今（3）日出席台、韓合作實境《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會，當中「少女時代」成員孝淵首次在台錄製節目，藉此學到很多客家料理，食譜都還記得，「有機會想要做給其他成員吃！」隨後孝淵也被問到，「少女時代有無可能來台開唱？」一旁翻譯人員不知是沒有翻譯，或是孝淵錯失回應時機，該提問直接被略過，令台下一陣可惜聲傳出。孝淵首次在台參與實境節目，既興奮又緊張，今稍早台上受訪時，她坦言小有壓力，因為語言差異難免隔閡，不過身旁的工作人員都很照顧自己，「因為我們在拍攝很多工作人員都是韓國人，其實沒特別難，希望其他台灣人都可以舒服一點！」直呼感受到滿滿台灣人熱情，相當可愛。孝淵分享道，自己在節目當中學了一些簡單的客語，「大家好」、「快點！快點！」都朗朗上口，語言實力大躍升，同時，孝淵更學習到許多道地的客家料理，從錄製完節目至今，食譜都還記得，「有機會想要做給少女時代其他成員吃！」足見團內感情深厚，令人不禁回憶起她們的丰采。除了節目趣事外，孝淵也被問到近來韓勢侵台，許多男團、女團相繼在台開唱，使得「少女時代」也被頻頻敲碗，今現場記者發問此題，一旁的翻譯人員不確定是沒有聽到，或是什麼因素，直接略過此題，現場工作人員也沒提醒少講一題，使得孝淵沒有給予回覆，讓台下一陣可惜聲傳出。