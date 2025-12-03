YouTube終於推出「YouTube Recap 年度回顧」，幫用戶整理一整年的看片軌跡做成個人化報告，包含最愛頻道、常看的主題，甚至還會分析出是哪一種看片性格。目前率先在北美開放，YouTube表示預計這週內陸續擴散到全球，台灣應該也會在本週上線，此外，如果同時愛用 YouTube 聽歌，年度回顧還會額外加上音樂，整理你的年度愛歌。
YouTube第一次推出年度回顧，會依據用戶觀看紀錄，生成最多 12 張不同風格的卡片，每一張都代表今年的看片習慣，像是追最多的頻道、最常鑽研的主題、今年中途開始迷上的新興趣，甚至還會抓出你觀看習慣的變化曲線，例如從春天狂看考試或技能教學，夏天開始陷入旅遊Vlog。
除了影片本身，YouTube 也把音樂類型一起進行度回顧，如果今年很常在 YouTube或YouTube Music聽歌，回顧裡會多出年度熱門藝人、最常循環的歌曲、主力曲風和podcast收聽紀錄，還能在YouTube Music裡看到自己的「國際聽歌地圖」。
這次最有話題的亮點，就是YouTube把觀看行為分成一系列「觀看性格」，讓你不只是看到數據，還能被歸類成某種人格標籤，像是冒險家（Adventurer）、技能學習者（Skill Builder）、有創意的靈魂（Creative Spirit）、陽光派（Sunshiner）等等。如果你愛看挑戰、旅遊或各種新體驗影片，很可能會被歸在冒險家；如果訂閱一堆教學課程、效率學、工具攻略，就有機率抽到技能學習者。
北美率先體驗，最快本週台灣上線
這次的年度回顧一開始鎖定北美用戶優先上線，會在一週內分批推送到全球，台灣用戶應該很快就能在手機版或電腦版同步看到自己的YouTube年度回顧。可以到YouTube首頁或進入右下角的個人分頁，就有機會看到年度回顧入口，如果還沒跳出專屬卡片，也可以直接輸入recap專屬網址登入查看。
資料來源：YouTube、YouTube Recap 年度回顧
