綜藝天王「憲哥」吳宗憲原定於2025年12月27日舉行《綜藝不朽 吳宗憲．臭男人演唱會 澳門站》，怎料今（3）日主辦方卻突然宣布，「因不可抗力因素將延期舉行」。稍早憲哥回應《NOWNEWS今日新聞》，透露延期原因：「因為香港大火⋯⋯里有殯，不巷歌。」而如今延期，已售完的門票也將全數退費，讓憲哥嘆損失很大。

▲吳宗憲（如圖）除了活躍的主持工作，其實也是實力派歌手。（圖／東西文娛＆星樂全球）
▲吳宗憲（如圖）演唱會無預警宣布延期，稍早透露原因：「因為香港大火⋯⋯里有殯，不巷歌。」（圖／東西文娛＆星樂全球）
今主辦方在臉書上貼出演唱會延期公告，表示：「原定於2025年12月27日（星期六）舉行之《綜藝不朽 吳宗憲．臭男人演唱會 澳門站》因不可抗力因素將延期舉行 。票務系統將會為已成功購票之觀眾全數退款。」

吳宗憲演唱會突喊卡　曝延期原因與香港大火有關

對此，憲哥稍早回應《NOWNEWS》，透露延期原因與香港大火有關，由於這次的火災造成重大傷亡，加上自身演唱會又是充滿歡樂氛圍，讓憲哥直言真的不適合。而原先門票全賣光，如今宣布延期，主辦單位也忙著退票作業，讓憲哥坦言損失很大。

主辦方表示，相關事宜正積極協調中，如有最新消息，將另行公告，至於演唱會將延到何時？經紀人則回應由於憲哥工作行程滿檔，因此演出日期仍必須待雙方進行協調。

