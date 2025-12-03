我是廣告 請繼續往下閱讀

國發會推動成立的「中興新村地方創生育成村」，在國際競爭中脫穎而出，榮獲國際商會（ICC）及全球開放創新基金會（Mind the Bridge）主辦之 2025 年度「創新生態系新星」（Startup Ecosystem Rising Stars）大獎。國發會自2018 年接手活化中興新村，從國家戰略角度切入，將這個昔日的「花園城市」轉變為新創團隊的孵化基地。特別是自2021年配合地方創生政策以來，國發會投入經費將閒置廳舍活化為育成空間。其中，由單房間宿舍整修而成的松園 4 館「共享中心」，也獲得 2025年美國 MUSE 設計獎建築再生類銀牌，顯示其在設計與功能轉型上的卓越性。國發會副主委彭立沛 2 日親赴法國巴黎國際商會總部領獎，主辦單位盛讚，中興新村育成村成功將政府與產業資源結合，有效帶動地方經濟發展並營造創業氛圍，其創新模式不僅在台灣具備指標性，更預示中興新村育成村是全球創業生態圈的「明日之星」。截至目前，中興新村育成村累計培育超過 208 組地方創生團隊，領域涵蓋農業加工、文化創意、數位科技與綠色創新等多元範疇，為整個中台灣注入強勁的創新動能。此次獲獎突顯進駐團隊「從在地出發、連結國際」的硬實力與豐碩成果。例如在法國 AVPA 世界茶葉大賽中奪得 2 金 2 銀 1 銅；南投的在地可可團隊榮獲 ICA 世界巧克力大賽亞太區銅牌等多項國際大獎。彭立沛表示，這次國際大獎是台灣地方創生邁向全球舞台的重要里程碑。此外，國發會刻正推動「綻放計畫-創業大聯盟競賽」，提供優秀新創團隊創業支持金及引介國發基金天使投資，加速台灣的獨角獸成為與國際接軌的種子，未來將持續透過資源協助與政策支持，攜手地方政府與全球夥伴，共同優化台灣的創業生態系。