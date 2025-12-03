我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL新竹攻城獅戰績目前7勝3敗，高居聯盟第二，然而陣中球星高國豪卻因去年底與兩位胞兄互毆且互控傷害的事件影片曝光，讓聯盟近日發布聲明，被迫禁賽處分。今（3）日攻城獅總經理張樹人坦言對事件未能和解落幕感到遺憾，但強調高國豪將完全遵守聯盟的停賽規定，不過並沒有影響到他私下的訓練，「他不管是跟球隊的訓練、自己的訓練，他都完全依照他的時間表，他並沒有停下來。」27歲的高國豪因與兩位哥哥在去年12月的家族聚會中爆發激烈衝突，雙方從餐廳打到戶外，甚至互相提告傷害、恐嚇罪。三人均遭檢方起訴，案件即將宣判，近日更有衝突畫面在網路曝光，再度掀起社會高度關注。根據調查，衝突期間高國豪遭兄長壓制，甚至被威脅「弄斷腳」。最終在親友勸阻下結束。案件起訴後，TPBL依規定作出停賽處置。聯盟強調，職業球員身為公眾人物，應注重自身情緒管理與社會責任，維護職業運動員形象。高國豪的停賽處分將持續至司法程序有宣判結果為止。儘管攻城獅目前戰績7勝3敗、高居聯盟第二，但球隊核心高國豪的缺陣無疑帶來衝擊。總經理張樹人表示，球隊狀況很正常，已在昨天的練球前向全隊說明了高國豪面臨的狀況，並強調教練團對其他球員有信心，「威森（攻城獅總教練）也跟全隊講說，他並沒有那麼擔心國豪這場不能打，因為他知道其實有很多球員也付出很多努力，比如說冠軒（盧冠軒）啊，比如說丞勳（劉丞勳），大家都可以得到更多上場時間，」張樹人說，相信少了高國豪，會有其他人跳出來維持球隊的團隊球風。張樹人透露，球團在去年年底事發當下就已知道這件事情，本希望這屬於「家務事」的爭執能夠和解落幕，但最終處理方式沒有如球團預期，對此深感遺憾。對於部分外界質疑停賽處分是否有威嚇意味，張樹人表示，聯盟現行規章寫得很明確，只要涉及刑事調查即須停賽，球團會遵守。他也透露，未來希望在聯盟會議中討論規範是否有調整空間：「大家能接受的最終依據一定是法院判決。我們尊重規章，也會在未來會議提出討論。」高國豪本人在遭停賽後，也在個人社群 Instagram 限時動態貼文致歉。他坦承在情緒失控下做出不良示範，深感懊悔並願意承擔責任，表示未來無論球隊或聯盟做出任何懲處，他都會全數接受。但他同時強調：「當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法。」張樹人最後以這次事件來告誡所有球員：「大家都還是要好好的把自己的場上場下的行為都做好，因為畢竟大家都是公眾人物。」