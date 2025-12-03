我是廣告 請繼續往下閱讀

每年12月3日為國際身心障礙者日，但全台超過30個障礙團體對於《身心障礙者權利保障法》修法進度相當關注，今日更喊出要夜宿行政院、同時前往衛福部陳情。衛福部長石崇良表示，修法確實修得比較久，但目前已經在行政院審查，預計最快本月、慢的話下個月就可以審查完畢，送至立院。障團今日下午前往行政院及衛福部陳情，提出盡速修訂身權法。而前往衛福部時，石崇良則親自出大門迎接，並接下陳情書，入內閉門會談近2小時，雙方也達成共識。會後石崇良說明，對於團體關心的身權法進度，確實修得較久，自前次預告後蒐集了許多意見，因此業務單位持續在彙整，目前也在行政院審查，快到最後階段，預計最快本月、慢的話下個月就可以審查完畢，送至立院。石崇良提到，因為目前的版本有許多意見，不見得能大家都滿意，但若進到立院、進一步討論後，往前一步就是進步，因此衛福部會努力推進進度。至於長照3.0的部分，石崇良提到，要如何在身障的福利、資源上進行整合，社家署有提出腹案，未來仍需進行調整，在1、2個月內會進行內部整理，提出新的方案後與大家討論再盡快上路。石崇良表示，長照3.0的計畫是中長程的，對於施政上也較容易滾動式調整，衛福部會跟障團建立溝通管道，不讓大家要冒著寒冷天氣來表達或陳情，若有需要溝通的部分，就可以有管道進行。石崇良提到，未來長照涉及身障者相關的部分，也會邀請身障者共同參與計畫訂定，並會將此納入修法，要求一定比例身障者參與。台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔提到，先前曾頻繁開會討論溝通，其實無法有效討論，這是首次與石崇良部長有公事上的接觸，可以在會議室裡討論，非常感謝石崇良願意傾聽我們的聲音，「我自己覺得部長是非常平易近人、願意聽大家聲音的長官。」林君潔認為，身權法已經10幾年沒有大修，而時代進步的非常快，雖然工程很大，但只要有心就可以有好的開始，希望身權法可以盡快出行政院送至立院，可以進行討論協商。