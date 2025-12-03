我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣自行車龍頭巨大（9921）日前被美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對產品發布暫扣令，成為我國製造業首例；歐洲商會日前也示警恐「美規歐隨」。經濟部貿易署今（3）日舉辦首場宣導會「美國強迫勞動法規宣導會」，邀請法律專家與會，共有500位產官學代表線上參與。巨大因9月遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布出口美國的暫扣令（WRO），成為我國製造業因勞權議題被美國查扣產品的首例，目前為止巨大仍在與美方進行協商，希望可以提供無強迫勞動的證據，希望可以解禁。但屋漏偏逢連夜雨，歐洲商會上月公布《2026年建議書》時，點名台灣企業應推動「移工零仲介費」，甚至示警不能排除「美規歐隨」的可能性，警告意味濃。面對歐美同步盯上台灣強迫勞動狀況，經濟部12月連開2場說明會。經濟部今日首場宣導會「美國強迫勞動法規宣導會」，邀請美國Crowell & Moring LLP法律事務所四位法律專家與會，說明美國海關暨邊境保護局（CBP）依據「1930年關稅法」第307條所實施的暫扣令（WRO）、「維吾爾強迫勞動預防法」（UFLPA）執法方向與趨勢，協助台灣業者掌握國際供應鏈法遵要求，並建立盡職調查能力，降低國際貿易風險。貿易署表示，活動共吸引逾500位產官學代表線上參與，包括半導體、金屬製造、機械、紡織製鞋、自行車、電子零組件、醫療器材等重要產業供應鏈，以及進出口貿易商等企業參與。另有數十家重要公協會代表及法人研究機構參與，包括中經院、台經院、資策會、人權組織及多所大學參與，反映國內各界對國際勞權議題之重視，亦顯示強迫勞動已成為產業界之共同關注議題。美國法律專家於會中說明，在最佳實踐方面，企業應加強從原料到最終產品之供應鏈溯源、人權盡職調查、定期的訓練等工作，並強調事前做好法遵之重要性，以降低貿易風險。我業者亦於會中踴躍提問，其關切之議題包括原產地認定、外籍移工管理、供應商風險，以及招募機構責任等。另外，17日將舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章（EU FLPBR）說明會」，將邀請歐盟Van Bael & Bellis法律事務所律師線上主講，協助業者進一步掌握歐盟相關政策動態。