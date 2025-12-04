台北101董事長賈永婕和德杰集團執行董事王兆杰婚後育有2女1子，22歲的大女兒「安安」成績亮眼，堪稱學霸，從南加州大學（USC）畢業後，繼續在美國攻讀賓夕法尼亞大學（UPenn）攻讀雙碩士。但昨（3）日安安上傳限時動態拍到電視螢幕時，卻被發現疑似在盜版網站上看宮崎駿的經典作品《崖上的波妞》，簡體字幕加上非主流網站的網址讓人看出端倪。
賈永婕女兒是學霸 赴美留學卻被抓包看盜版宮崎駿
安安今年5月才從南加大畢業，隨即又前往賓大攻讀「國際教育」與「非營利組織領導」雙碩士學位，是星二代中的超強學霸，人在國外求學的她，也經常在IG發文分享生活。昨日安安就在限時動態上傳一張照片，只見她坐在客廳，桌上擺滿壽喜燒料理，電視螢幕則顯示她在看動畫《崖上的波妞》，但畫面似乎怪怪的。
只見安安拍到的螢幕畫面是簡體字幕，片名也顯示為《悬崖上的金鱼姬》，顯然不是台灣的正規影視串流平台。螢幕左上角的網址「m.yfsp.tv」查詢後發現是「愛壹帆國際版-海量高清影片免費線上觀看」網站，該網站提供免費影片內容，但很多都未經合法授權，安安此舉恐怕是自爆違規。
《崖上的波妞》正片這裡看得到！賈永婕暫無回應
《崖上的波妞》正版授權影片目前可在Netflix、Google Play影視、MyVideo、Apple TV訂閱觀看，簡體字版則可在愛奇藝觀看，但安安觀看的管道都非以上幾種，引起爭議。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問媽媽賈永婕，至截稿前未獲回應。
黑人也看過盜版！安博盒子看東奧認錯道歉
而觀看盜版影片被抓包的還有男星黑人（陳建州），他在2021年東京奧運比賽期間，被發現用盜版機上盒「安博盒子」觀看直播。黑人事後公開道歉，稱照片是朋友群組的截圖；而安博盒子經銷上負責人黃博詮則因此被逮，依違反著作權法遭判有期徒刑4年，還要賠償53個正規頻道共1億3250萬元。
資料來源：安安IG
