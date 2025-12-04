我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊熊（如圖）揭露過往閨密趁自己不在場，用腳挑逗前男友下體，讓眾人聽了都傻眼。（圖／翻攝自11點熱吵店）

熊熊遭閨密搶男友！指控她挑逗下體、露奶誘惑

▲熊熊與老公Mars結婚2年，育有1女，一家三口幸福美滿。（圖／翻攝自熊熊IG）

藝人熊熊（卓毓彤）在談話節目《11點熱吵店》中大爆料，揭露過往閨密趁自己不在場，用腳挑逗當時男友下體，還曾主動提出3人同床過夜，僅穿小可愛要男方看自己身體「妊娠紋會很明顯嗎？」接二連三舉止，讓熊熊忍無可忍，最後選擇遠離該名閨密，直呼：「我沒有跟她翻臉，都是我朋友看到的，不是我看到的，反正後面也分手了，算了！」熊熊日前在《11點熱吵店》暢談「邊界感」話題，透露過去1名閨密頻頻在自己男友面前出現踰矩行為，對方明明已為人母且社會經驗豐富，怎料有次因工作太晚結束，主動提議要去熊熊男友家借宿，反客為主地安排3人床上位置：「男友睡最裡面、熊熊睡中間、她睡最外面。」當時雖覺得怪異，但熊熊不願多想。更誇張的是，該名閨密就這樣居住了一段時間，在房間使用哺乳器、僅穿著小可愛等等，多次被熊熊男友撞見，實在超級尷尬，熊熊氣得還原某次，對方穿著1件尺度超大的小可愛，轉頭問熊熊男友：「你覺得我穿這樣子，那個妊娠紋會很明顯嗎？」此舉讓熊熊男友嚇傻，一臉尷尬語塞：「我不知道，妳問熊熊。」最後，熊熊透露與該名閨密斷聯的最大原因，有次一行人聚會上，該名閨密趁熊熊暫時離席，在桌面底下，用腿部的高跟鞋磨蹭男方重要部位，挑逗意味明顯，事後，在場的友人轉達給熊熊，「妳這個女生朋友，妳要小心一點！」為了顧及雙方顏面，熊熊沒有戳破該名閨密，不過逐漸跟對方保持距離，慎防綠茶婊。