在今年世界大賽第7戰當英雄打出追平全壘打的美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas），確定將在明年球季打完退休，根據多家美媒報導，這位36歲的內野手已與道奇達成協議，簽下1年550萬美元（約為1.6億台幣）合約。消息同時指出，羅哈斯已計畫在2026年球季結束正式退休後，於隔年加入球團工作，在球員發展與行政部門擔任要職。說到羅哈斯今年的表現，絕對不能不提在世界大賽中的驚天一棒。他在今年季後賽出賽8場，唯一的全壘打就是在道奇最需要的時刻轟出。世界大賽第7戰，球隊在9局上以3：4落後，多倫多藍鳥推出終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）力求封王，羅哈斯在滿球數時抓住一顆失投滑球，掃向左外野看台形成追平轟，為道奇點燃最後逆轉的契機。最終球隊在延長賽由史密斯（Will Smith）再轟一發反超，並靠山本由伸力撐2.2局守成，驚險拿下二連霸。隨著道奇奪冠，羅哈斯也在後續透露一段趣事，當他擊出追平轟後，大谷翔平在他回到休息區後對他說：「Miggy，你明年不要退休，跟我一起再打 10 年。」羅哈斯笑稱自己「已經老了，應該無法再 10 年」，但仍承諾會至少再陪隊友征戰一年，而如今這份承諾也正式成真。隨著羅哈斯與道奇簽下最後一張合約，球團也安排他在退休後在球員發展與行政部門擔任要職，在不同領域繼續為道奇球團貢獻。