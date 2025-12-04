主打泰式火鍋吃到飽的「藍象廷」，曾在網路觀察平台「網路溫度計」的「2025十大泰式連鎖餐廳人氣榜」中拿下亞軍之殊榮，其新竹巨城店迎接週年慶，近日推出「兩人同行一人免費」等優惠。「藍象廷」表示，限定今（4）日以及12月5日、12月8日共有三天，每天餐期午、晚餐將各有10組，想搶優惠的民眾需於現場排隊等候發放號碼牌。
泰式火鍋吃到飽品牌「藍象廷」，強調湯底是以香茅、南薑、檸檬葉等獨特泰國香料，熬煮出青咖哩鍋、泰式酸辣鍋等四種特色湯底，自助吧更規劃成6大區，包括泰國水上市場自助吧區、摩摩喳喳甜品區、曼谷街頭米粉湯區、皇家密藏醬料區、泰味香噴噴區及歡樂飲品區，全區都可以無限自助取用吃到飽。顧客也能加點泰式料理，像是月亮蝦餅、清蒸檸檬魚等。
巨城店因應週年慶，推出獨家活動，包含12月8日前，消費滿1500元贈月亮蝦餅劵（下次使用）。另有「二人同行一人免費」活動，日期限定今（4）日、明（5）日以及12月8日共有三天，午餐、晚餐各將有10組，會在11:00、17:00時發放號碼牌，等於是買一送一優惠，但是免費者仍需收原餐價服務費。
🟡藍象廷巨城店「兩人同行一人免費」規則：
一、日期：12月4日、12月5日、12月8日共三天
二、午、晚餐各10組，11:00/17:00發放號碼牌
三、1人免費者需收原價服務費
▪️店家資訊：
藍象廷巨城店
地址：新竹市東區中央路229號8樓(巨城購物中心8樓)
客服電話：03-535-6675
「肉多多火鍋」新推299元吃到飽 肉盤＋自助吧的70種食材任吃
隸屬樂多多集團的「肉多多火鍋」，原本品牌主打肉量份量大，創店當時用套餐形式供餐，近幾年改為「半自助式吃到飽」。另外還於平日午餐、晚間宵夜時段有每人268元，沒有肉盤但可以享有70種品項自助吧吃到飽。
「肉多多火鍋」推出了「299元輕量級套餐」，全台門市中，淡水店、西門店限定僅平日，其他門店則不分平假日都適用。每人只要299元，就能享有5盎司肉盤加上自助吧的70種食材包含 蔬菜、火鍋料、飲料、冰品通通吃到飽，而肉盤則有活力梅花豬或是無骨雞腿肉2選1。重點是，竟然還可不限時，相當划算。活動期限至2026年1月30日。
資訊來源：藍象廷、肉多多火鍋
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡藍象廷巨城店「兩人同行一人免費」規則：
一、日期：12月4日、12月5日、12月8日共三天
二、午、晚餐各10組，11:00/17:00發放號碼牌
三、1人免費者需收原價服務費
▪️店家資訊：
藍象廷巨城店
地址：新竹市東區中央路229號8樓(巨城購物中心8樓)
客服電話：03-535-6675
「肉多多火鍋」新推299元吃到飽 肉盤＋自助吧的70種食材任吃
隸屬樂多多集團的「肉多多火鍋」，原本品牌主打肉量份量大，創店當時用套餐形式供餐，近幾年改為「半自助式吃到飽」。另外還於平日午餐、晚間宵夜時段有每人268元，沒有肉盤但可以享有70種品項自助吧吃到飽。
「肉多多火鍋」推出了「299元輕量級套餐」，全台門市中，淡水店、西門店限定僅平日，其他門店則不分平假日都適用。每人只要299元，就能享有5盎司肉盤加上自助吧的70種食材包含 蔬菜、火鍋料、飲料、冰品通通吃到飽，而肉盤則有活力梅花豬或是無骨雞腿肉2選1。重點是，竟然還可不限時，相當划算。活動期限至2026年1月30日。
資訊來源：藍象廷、肉多多火鍋