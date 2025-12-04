台灣高房價元凶是誰？房產趨勢專家李同榮表示，《經濟學人》、時代力量主席王婉諭都錯了，都以「單一變數」來簡化台灣房價形成結構。他認為，「政治至上的房產政策」才是高房價的元凶，「不敢得罪3百萬選票的房東」，比任何台灣病都嚴重。
盲點：單一變數簡化房價複雜結構
李同榮表示，台灣高房價形成涵蓋13大指標50多種變數。無論是《經濟學人》以「匯率」或是王婉諭以「稅率」的單一變數，做為評論台灣高房價的核心，窄化了高房價的因果關係。就算解決匯率或稅率問題，台灣的高房價問題仍難解。
他進一步說明，台灣房屋持有稅的確偏低，但這不是高房價的核心。
元凶：選票至上的房產政策
李同榮認為，政策失靈比持有稅偏低更是推升房價的元凶，無奈三黨智庫都缺乏市場實務經驗的淬鍊，所研擬政策只做政治考量，「不敢得罪3百萬選票的房東，反而巴結擁有大量選票的房東」。
他重話批評，這種「選票至上」所產生的政策後果，比任何台灣病都嚴重，最明顯的例子就是2023年總統大選前政府為了爭取年輕人選票所推出的「新青安優惠政策」。
砲轟：新青安政策助漲房價尾盤
他重話批評新青安說：「歷史上從來沒有一個政府在房價高檔時推出房市大利多，把正要降溫中房價再拉升一波尾盤！」而央行為了滅火，再以第七波限貸狠殺尾盤，反而讓無辜年輕購屋的小白就買在房市最熱的最高檔，真是情何以堪。
結論：高房價是多變數造成，政策失靈是主因
李同榮最後強調，台灣高房價不只是政策失靈，還是要回到房價形成結構探討，高房價絕對不只是單一變數所造成，政策失靈只是主要導火線之一而已。
資料來源：房產趨勢專家李同榮
我是廣告 請繼續往下閱讀
李同榮表示，台灣高房價形成涵蓋13大指標50多種變數。無論是《經濟學人》以「匯率」或是王婉諭以「稅率」的單一變數，做為評論台灣高房價的核心，窄化了高房價的因果關係。就算解決匯率或稅率問題，台灣的高房價問題仍難解。
他進一步說明，台灣房屋持有稅的確偏低，但這不是高房價的核心。
李同榮認為，政策失靈比持有稅偏低更是推升房價的元凶，無奈三黨智庫都缺乏市場實務經驗的淬鍊，所研擬政策只做政治考量，「不敢得罪3百萬選票的房東，反而巴結擁有大量選票的房東」。
他重話批評，這種「選票至上」所產生的政策後果，比任何台灣病都嚴重，最明顯的例子就是2023年總統大選前政府為了爭取年輕人選票所推出的「新青安優惠政策」。
他重話批評新青安說：「歷史上從來沒有一個政府在房價高檔時推出房市大利多，把正要降溫中房價再拉升一波尾盤！」而央行為了滅火，再以第七波限貸狠殺尾盤，反而讓無辜年輕購屋的小白就買在房市最熱的最高檔，真是情何以堪。
結論：高房價是多變數造成，政策失靈是主因
李同榮最後強調，台灣高房價不只是政策失靈，還是要回到房價形成結構探討，高房價絕對不只是單一變數所造成，政策失靈只是主要導火線之一而已。