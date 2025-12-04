我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）科羅拉多洛磯宣布，將網羅現任洛杉磯道奇棒球事務高層伯恩斯（Josh Byrnes）出任球隊新任總經理，負責協助重建歷經7個球季失利、3度吞下百敗的低迷球隊。也同時希望借助他的冠軍經驗，將洛磯從魚腩球隊的行列中帶出來。55歲的伯恩斯是大聯盟制服組裡的資深管理者，擁有超過25年的經驗，包括擔任響尾蛇與教士的總經理、紅襪的助理總管，以及2020年、2024–25年三座世界大賽冠軍期間，道奇球團整體球探與球員發展架構的重要推手。洛磯棒球營運總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）也表示，外界常將道奇成功歸功於補強球星，但「在選秀順位長期落後的情況下，依然維持頂尖農場系統並持續輸出戰力，這絕非偶然，而伯恩斯正是讓這一切能順利運轉的核心人物。」這次重回洛磯對伯恩斯而言也別具意義，他在1999至2002年間曾擔任洛磯隊助理總經理，是當時國聯最年輕的高層之一。德波德斯塔與他更可追溯至1990年代在克里夫蘭印地安人隊共事的時期。2人合作默契深厚，也因此形成洛磯球團此次重建的重要雙核心。伯恩斯也表示，自己非常興奮能在球隊迎來關鍵轉型的時刻回到洛磯隊，能與德波德斯塔再度合作是很難得的機會，我也期待與團隊一起打造真正具有競爭力的棒球文化。洛磯2025年以43勝119敗收場，險些寫下162場賽制以來最差戰績。球隊今年季中開除總教練布拉克（Bud Black），由史考弗（Warren Schaeffer）接任並於季後升任正式教頭，象徵球團準備全面重建。陣中雖已有強打捕手古德曼（Hunter Goodman）、游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）等核心新秀，亦在選秀中用第4順位挑選哈樂戴（Ethan Holliday），但球隊的制服組、球探與球員發展部門長期被外界批評為全大聯盟最落後的系統之一。這次伯恩斯的加入，也渴望讓洛磯迎來新氣象，走出近年來戰績上的低潮，外界也預期他將進行大幅改革，包括擴增分析團隊與重新打造球員養成架構，整頓洛磯的體質。