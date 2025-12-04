我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「旅圖之中-Sketch the Journey」主視覺由「愚室實驗所」設計。（圖／主辦單位提供）

▲知名插畫家 恐龍的房間 與現場粉絲熱情互動。（圖／主辦單位提供）

▲知名插畫家 NOMA 與現場粉絲熱情互動。（圖／主辦單位提供）

由開翔國際展覽主辦的《 2025 台中國際插畫博覽會 》今年歲末正式於「 台中國際展覽館 」盛大登場！這是台北國際插畫博覽會首次移師台中舉辦，同時也是亞洲近年最受矚目的旗艦級插畫展覽。今年以全新主題「 旅圖之中– Sketch the Journey 」引領觀眾踏上一段從巷弄走向無垠旅程的創作冒險，打造中台灣前所未有的插畫城市盛會。台中國際插畫博覽會延續台北場大獲好評的「 圖圖巷弄 」視覺敘事，並將軸線轉向「 旅程 」、「 探尋 」、「 紀錄 」等創作精神，呈現插畫家們如何在生活經驗中收集靈感、以視覺紀錄心境與感受。展會將與來自台灣、日本、香港、東南亞等地的創作者共同打造冬季限定的插畫城市，勢必成為今年台中最具節慶亮點的文化盛事。本屆主題以「 旅程 」作為靈感核心，象徵創作者的眼睛、身體與心靈在移動中所經歷的累積與轉換。主視覺以經典語彙與溫暖色系描繪旅行常見的元素：行李手札、地景風光、旅店印記…等，象徵在旅途中蒐集故事與片段的過程。「 城市的巷弄是故事的起點，而未來的旅程則讓故事延伸至更開闊的視野。每位觀眾都能在展場裡找到屬於自己的步伐與節奏，就像翻開屬於自己的一本旅程日記。 」主視覺整體風格溫暖輕巧，加入季節感的色彩元素，展現從城市跨向世界的旅圖氣息。無論是插畫迷、家庭觀展族群，或是喜愛拍照的社群世代，都能在此獲得強烈的視覺共鳴。隨著《 台北國際插畫博覽會 》正式跨區台中，象徵展會在台灣發展邁入全新階段。集結超過四百位國內外創作者、原創 IP 品牌、角色設計師、插畫藝術家與品牌，可謂是近年台中地區規模最大、類型最完整、互動性最強的圖像插畫主題展。近年插畫市場蓬勃發展，創作者跨入商品化、授權、設計師玩具、公仔盲盒等多元領域，展會也特別強化 IP 產業鏈之呈現與合作，在展會中感受插畫如何從「 靈感 」走向「 品牌 」，並進一步成為「 生活中的角色陪伴 」。本屆展會除延續各創作者與品牌精采之作品與周邊外，會場中同時展示、原創插畫作品與大型互動牆、限量角色周邊、手作商品、插畫雜誌與版畫…等展現跨界聯名合作與各類插畫聯名製作的成果，另規劃創作者互動活動與作品簽名會。讓觀眾可以在「旅程式」的路線裡逐步探索主題故事，宛如走入一座由插畫構築的城市。展覽適逢聖誕節期間，主辦單位特別打造節慶限定場域，包含：巨型聖誕樹、冬季插畫禮物市集、聖誕限定角色拍照裝置、節慶燈飾風格的展示角落…等主題佈景，觀眾可以在展會中挑選最具節慶感的交換禮物、小物與限定插畫周邊，成為今年最溫暖、最具療癒力的聖誕回憶。為提供更多元參展選擇，特別推出「 玩具設計師專區 × 聯名限量公仔套票 」，由開翔國際展覽與有亦文創共同規畫推出「 玩具設計師專區 」，邀請多位玩具設計師與公仔創作者參展，呈現角色從插畫發展為立體公仔的完整鏈結。其中不乏備受各界期待的亮點，例如今年 Illustration Taichung 首度攜手玩具設計師 毛毛二 推出線上早鳥限定的「 Illustration Taichung × 小鯊童 」聯名公仔套票，同時也與玩具設計師 momozaza 合作推出「 Illustration Taichung × 菜蟲 」聯名公仔套票，集收藏、展覽、角色故事於一體，自線上平台販售後反應熱烈，引發許多喜愛設計師玩具的粉絲進而關注本次的展會，預計將帶來亮眼的人氣與買氣表現。此外，台中國際插畫博覽會亦有多品牌聯名合作、工作坊、角色互動等體驗，將插畫魅力延伸至流行文化、話題趨勢與生活美學領域。早鳥票價：NT$ 100（原價 NT$ 160）早鳥販售期間：至展前一週截止購買管道：Accupass、ibon「 台中國際插畫博覽會 」不只是一個展會的擴大舉辦，更是趟初心延續的旅程。希望所有喜愛插畫創作與注重生活美感的朋友們，都能在這次的『 旅圖之中 』，重新找到生命旅程中的純真感動。2025 年冬季，與創作者一起走入插畫建構的世界，展開屬於自己的故事篇章。