LINE Pay 和iPass Money分家，昨（3）下午3點LINE Pay Money正式啟用，不料上線首日就大塞車，沒扛住爆衝流量，《NOWNEWS》記者昨下午3點就開始開通，卻持續顯示「無法連線」、「驗證失敗」，狀況一直到今早獲得改善，周圍不少朋友都在一早就順利開通且LINE Pay轉帳成功。如何還不會開通LINE Pay Money的話，《NOWNEWS》提供五步驟手把手教學一次看，如果官方系統夠給力的話，3分鐘就能綁定成功繼續LINE Pay轉帳給好友，但要記得準備好身分證和綁定的銀行帳號。
LINE Pay Money昨一上線就大塞車，LINE Pay表示，是因為流量較大出現暫時性錯誤，官方已進行伺服器擴充，同時強調系統並無重大問題。《NOWNEWS》記者實際觀察和測試發現，確實和昨天大塞車的情況不同，今早周圍不少朋友都已經順利開通帳號且轉帳成功。另外，昨天記者收到「由於連續驗證失敗，LINE Pay Money開戶將會限制24小時。請等待限制解除後再試一次。」經過LINE Pay了解，同樣是因為流量較大，出現的暫時性錯誤，已經陸續恢復正常，民眾再次登入就能進行驗證。
身分證驗證超過2次當天就無法註冊
特別提醒，如果收到「此張身分證驗證次數已達JCIC限制」的訊息，可能是在註冊過程中身分證資訊輸入有誤超過次數，官方建議隔天再試，因為依金融聯合徵信中心(JCIC)身分證錯誤次數超過上限可能無法重新註冊。
◼︎每日錯誤次數上限2次，如錯誤次數達上限請於隔日重新註冊。
◼︎每月錯誤次數上限5次，如錯誤次數達上限請於隔月重新註冊。
◼︎每年錯誤次數上限10次，如錯誤次數達上限請於隔年重新註冊。
🟡LINE Pay Money申請步驟
需要準備：手機LINE先更新到最新版本、身分證、要綁定的銀行帳戶代碼＋帳號
步驟1進入LINE Pay Money路徑
開啟「LINE」App→點選右邊「錢包」→點選第一的「LINE Pay」→上方會有新版LINE Pay Money按「立即開通」
步驟2 LINE Pay Money 開通
LINE Pay Money 選擇「持有台灣身分證」→請同意使用條款按「全部同意」→系統會發送驗證碼到當初註冊LINE的手機上，收到後「輸入驗證碼」
步驟3 身分證認證
系統會要求拍攝身分證，需要把手機拍攝框對準身分證，有對齊之後就會出現綠色邊框，建議要再確認一次系統辨識的資料→之後手動輸入「發證地點」、「領補換類別」
步驟4「信用卡、銀行帳戶」驗證
銀行帳戶：需要LINE Pay給朋友的可以直接透過銀行帳戶認證，驗證後直接綁定，選擇要連結的銀行、帳戶號碼、生日、驗證碼即可完成。
信用卡：使用信用卡最快，點信用卡系統會自動移轉之前綁定的信用卡，選擇一張輸入信用卡背後的號碼即可完成認證，但之後要轉帳給好友，同樣要再綁定一次銀行。
步驟5 設定ID、密碼後完成
驗證完成後設定LINE Pay Money 帳戶ID、密碼即可完成，小提醒，第一次要轉帳給好友需要先儲值才能轉帳，完成驗證、綁定後，操作流程就和以前LINE Pay方式相同。
首波19家合作銀行
國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
即日起至12月31日LINE Pay Money上線優惠
◼︎開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點
◼︎首次連結16家指定銀行送30元儲值金
◼︎連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券
◼︎前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。
◼︎活動期間首次連結16家指定銀行送30元儲值金為：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行
資料來源：LINE Pay Money、iPASS MONEY
我是廣告 請繼續往下閱讀
身分證驗證超過2次當天就無法註冊
特別提醒，如果收到「此張身分證驗證次數已達JCIC限制」的訊息，可能是在註冊過程中身分證資訊輸入有誤超過次數，官方建議隔天再試，因為依金融聯合徵信中心(JCIC)身分證錯誤次數超過上限可能無法重新註冊。
◼︎每日錯誤次數上限2次，如錯誤次數達上限請於隔日重新註冊。
◼︎每月錯誤次數上限5次，如錯誤次數達上限請於隔月重新註冊。
◼︎每年錯誤次數上限10次，如錯誤次數達上限請於隔年重新註冊。
需要準備：手機LINE先更新到最新版本、身分證、要綁定的銀行帳戶代碼＋帳號
步驟1進入LINE Pay Money路徑
開啟「LINE」App→點選右邊「錢包」→點選第一的「LINE Pay」→上方會有新版LINE Pay Money按「立即開通」
步驟2 LINE Pay Money 開通
LINE Pay Money 選擇「持有台灣身分證」→請同意使用條款按「全部同意」→系統會發送驗證碼到當初註冊LINE的手機上，收到後「輸入驗證碼」
步驟3 身分證認證
系統會要求拍攝身分證，需要把手機拍攝框對準身分證，有對齊之後就會出現綠色邊框，建議要再確認一次系統辨識的資料→之後手動輸入「發證地點」、「領補換類別」
步驟4「信用卡、銀行帳戶」驗證
銀行帳戶：需要LINE Pay給朋友的可以直接透過銀行帳戶認證，驗證後直接綁定，選擇要連結的銀行、帳戶號碼、生日、驗證碼即可完成。
信用卡：使用信用卡最快，點信用卡系統會自動移轉之前綁定的信用卡，選擇一張輸入信用卡背後的號碼即可完成認證，但之後要轉帳給好友，同樣要再綁定一次銀行。
步驟5 設定ID、密碼後完成
驗證完成後設定LINE Pay Money 帳戶ID、密碼即可完成，小提醒，第一次要轉帳給好友需要先儲值才能轉帳，完成驗證、綁定後，操作流程就和以前LINE Pay方式相同。
首波19家合作銀行
國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
即日起至12月31日LINE Pay Money上線優惠
◼︎開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點
◼︎首次連結16家指定銀行送30元儲值金
◼︎連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券
◼︎前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。
◼︎活動期間首次連結16家指定銀行送30元儲值金為：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行
資料來源：LINE Pay Money、iPASS MONEY