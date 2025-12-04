我是廣告 請繼續往下閱讀

在正式與傳奇控衛保羅（Chris Paul）分道揚鑣後，洛杉磯快艇今（4）日客場挑戰亞特蘭大老鷹。儘管隊內充滿內鬨陰影，但快艇最終仍以115：92大勝老鷹，成功終結近期的五連敗。其中，快艇老將哈登（James Harden）找回昔日的砍分節奏，高效貢獻27分、9助攻，成為這場勝利背後的定海神針。昨日快艇官方宣布將保羅送回洛杉磯，徹底劃清界限。此種不體面的「分手」方式引發外界強烈關注。據名記Shams Charania報導，保羅因「越來越頻繁發表意見」，被總教練盧（Tyronn Lue）認定為「越界」行為。記者Chris Haynes則透露，保羅數週前曾要求與盧教練會面，以解決隊內消極情緒，但遭到拒絕。洛杉磯專欄記者則爆料，儘管保羅曾向球隊教練和球員致歉，但多位隊員和教練組成員均支持將他送回家，因為大家對他已經「忍無可忍」。可以肯定，這場與保羅的鬧劇，僅是快艇在過去16場輸掉14場後，推動球隊重建的序曲。目前，美媒已開始推測哈登、科林斯（John Collins）等球員都可能成為重建籌碼，而剛離隊的保羅可說是不愁下家，湖人、金塊、尼克等爭冠勁旅都對他表達了興趣。今日的勝利，很大一部分要歸因於老鷹三核心崔·楊（Trae Young）、波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）、強森（Jalen Johnson）同時缺陣。比賽一開始，快艇便由雷納德（Kawhi Leonard）的中距離、祖巴茨（Ivica Zubac）的暴扣以及哈登的三分球打出攻勢，首節以27：21領先。儘管第二節老鷹一度將比分追近，但半場結束前，哈登聯手科林斯和祖巴茨打出高潮，再度將比分拉開至55：41。進入下半場，哈登手感持續火熱，連續命中撤步中距離和三分球，強勢回應老鷹的反撲，成功守住20分左右的領先優勢。三節打完，快艇已94：73遙遙領先，最終以115：92大勝老鷹，終止了連敗紀錄。哈登全場攻下27分、4籃板、9助攻，是球隊最穩定的得分點。相比之下，雷納德狀態不佳，儘管有21分進帳，但21投僅7中，三分手感冰冷。第二節前半段哈登不在場上時，雷納德帶隊的快艇一度「大失血」，被老鷹迎頭趕上。這場勝利其實並非保羅離隊的「功效」，而是哈登在連續征戰、體能透支後，終於找回了熟悉的進攻節奏。祖巴茨14分、17籃板、5助攻的雙十成績和科林斯15分、9籃板在內線提供了堅實的基礎。老鷹方面，則靠亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）的21分苦撐。