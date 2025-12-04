我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普上任後對新能源與其他ESG政策的支持度減弱，不過，法人發布報告指出，雖AI普及將會增加電力消耗，但其在各領域減少碳排的潛力可能遠遠超過此一影響。估計到2035年，若將AI應用擴大到各個產業，則可減少高達15億噸的二氧化碳排放，顯示其有望成為能源轉型的新推力。市場對於相關產業的投資情緒轉趨謹慎，雖然過去三個月的ESG Leaders指數上漲逾9%，但ESG股票指數在過去一年截至10月底，相對於世界股票指數呈現小幅落後不過，隨著美國聯準會（Fed）重啟降息，美國10年期公債殖利率跟著下降，帶動近三個月的ESG投資級債指數上漲2.5%，ESG非投資級債指數亦上揚3.1%。在AI題材驅動下，今年以來美股屢創新高，柏瑞投信發布2025年「洞悉ESG」冬季號報告指出，雖然AI普及將會增加電力消耗，但其在各領域減少碳排的潛力可能遠遠超過此一影響。根據國際能源總署（IEA）估計，到2035年，AI和資料中心相關的二氧化碳排放量可能增加至3億噸到5億噸，但若將AI應用擴大到各個產業，則可減少高達15億噸的二氧化碳排放，顯示其有望成為能源轉型的新推力。柏瑞投信指出，過去兩年，潔淨能源類股雖遭受逆風，然而，今年以來，隨著利率預期趨緩、原物料成本回穩，加上多國持續推動永續政策，市場對能源轉型的信心跟著逐步回升，即使資金面尚未明顯改善，但潔淨能源類股在估值偏低與基本面的壓力緩解下，表現也明顯回升。根據IEA和BofA Global Research在今年9月底的統計，全球能源投資在2025年有望攀升至3.3兆美元，其中近三分之二將流向清潔技術。此外，再生能源、電網、電氣化與核能等項目的支出於五年內已翻倍，這凸顯由能源安全、成本競爭力和減碳驅動的需求推動下，不僅使潔淨能源成為應對氣候變遷的當務之急，更將是未來十年最具代表性的投資重點之一。另一方面，根據外資券商Barclays 11月統計，因受到政策影響拖累，美國ESG資金今年仍呈現淨流出的情況，尤其ESG股票基金今年的資金仍持續流出。反觀歐洲因為ESG政策明確、新興市場則因ESG轉型的需求強勁，ESG資金的流入相對穩健。柏瑞投信分析，由此可知，全球的永續投資並未退潮，只是資金正在重新聚焦具有結構性成長與ESG政策支撐的市場，進入一個更具篩選性的成熟階段，惟建議投資人仍須留意ESG股債市仍有波動風險。