中央為防堵非洲豬瘟疫情再起，宣布將全面禁止廚餘養豬，並給予業者1年時間緩衝轉型，對此各地飼養黑豬業者叫苦連天，因飼養黑豬成本與時間都高於白豬，若禁用廚餘打擊甚鉅。對此農業部今（4）日回應，畜產試驗所已研發黑豬飼料，可做為廚餘替代使用，日增重與飼料轉換率均有改善，「不影響豬肉的肉質及風味」。對於中央宣布將全面禁止廚餘養豬，並給予業者1年時間緩衝轉型，讓全台黑豬業者疾呼盼懸崖勒馬，因飼養黑豬成本與時間都高於白豬，若禁用廚餘改用飼料不僅成本提高，恐因無利潤致產業萎縮甚至消失，能夠開放食品廠的事業廢棄物持續供應使用。對此農業部表示，將積極輔導餵飼廚餘的黑豬產業，國內已有黑豬業者使用畜產試驗所育成品系或自行培育，完全使用飼料餵飼。畜產試驗所已研發黑豬飼料供大黑豬、土黑豬使用，可做為廚餘替代使用。農業部說，大黑豬飼養期可從1年縮短為9個月；土黑豬飼養期可從15個月降至13.5個月。日增重與飼料轉換率均有改善，「不影響豬肉的肉質及風味」。