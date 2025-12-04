全球第三大記憶體廠商美光（Micron）3日表示，旗下消費品牌「Crucial（英睿達）」明年2月起將停止銷售、正式退出市場，代表一般的PC玩家將買不到Crucial的記憶體、SSD等產品，為市場投下一顆震撼彈。美光指出，因為AI產業爆發性成長，讓記憶體、儲存需求大增，所以決定退出消費市場，全面衝刺企業與商用市場。消息一出，許多玩家紛紛感到惋惜。
放棄消費市場專攻中大型策略客戶 產品保固、支援仍會提供
美光執行副總裁暨業務長沙丹納（Sumit Sadana）表示，因為資料中心帶起AI人工智慧成長，也讓記憶體和儲存需求大增，因此他們決定調整供應配置與客戶優先順序，最終做出這個困難的決定，宣布退出競爭激烈、利潤較低、成長較慢的消費市場，轉向為中大型策略客戶供應產品和支援。
美光的子品牌Crucial多年來主打消費者使用的SSD儲存裝置、記憶體等，在市場的能見度高，也是許多PC玩家喜愛使用的品牌，品質和價格都有一定競爭力，但現在美光宣布，Crucial只供應、銷售到2026年2月，不過美光強調，會持續跟通路保持合作，仍會提供產品相關的保固和支援，也感謝消費者和各地合作夥伴29年來的支持。
釋放產能供給AI伺服器 玩家嘆可惜
美光雖然沒有透露退出消費市場後，對財務的影響，不過可以預期，退出消費市場後，可以釋放出更多產能給AI伺服器及企業等級的產品。在高頻寬記憶體（HBM）市場中，美光最大的競爭對手有SK海力士及三星，其中SK海力士是輝達目前的主要供應商，美光則是主要供應給超微（AMD）AI平台的需求，而美光也是美國唯一的本土記憶體大廠。
消息一出，美光股價在3日下跌2.23％，收在234.16美元。許多玩家也紛紛感到惋惜，「可惜，Crucial一直是首選」、「好可惜。我都用它的ssd說」、「手上一堆他們家的硬碟啊」、「我兩台電腦的SSD系統碟也是美光的，之前MX500停產就覺得可惜，現在整個要退出消費性市場了」、「哇...我SSD都是美光的」。
