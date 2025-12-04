我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」模式，昨天定調唯一假想敵是國民黨立委、彰化縣黨部主委謝衣鳯，今天綠營邱建富主動下戰帖，喊話謝衣鳯共同舉辦「雙博士縣政論壇」。對此，她表示現在是民進黨內初選，自己不便介入。國民黨籍彰化縣長王惠美任期將屆滿，民進黨中央黨部昨天下午召開選對會，敲定彰化縣長黨內提名採對比式民調，定本月中旬進行，假想敵為謝衣鳯。謝衣鳯昨天回應，「謝謝大家的關心，我們會找出最好的候選人，有信心贏得2026年大選」！至於參不參選縣長，身為政三代的謝衣鳯顧及家族布局，始終不願鬆口，但也沒說死，兼有縣黨部主委，她從未放棄耕耘全縣，大小場合都可以看到身影，日前豬肉解禁，謝衣鳯第一時間秀出的，也是彰化市名店、魚市場的爌肉飯。謝衣鳯擁有政大經濟博士學歷，爭取民進黨提名的前彰化市長邱建富今（4）日拋出「雙博縣政論壇」的議題，他表示綠營表態參選的 4 位人選，只他具博士學歷（彰師大工業教育與技術學系），也率先提出縣政白皮書及多項政策藍圖，縣政規劃必須建立在研究、治理架構與長期推動能力之上，「若由兩位具博士背景的候選人同台接受縣民檢驗，是最直接的比較」。邱建富說，他以開放心態提出「雙博論壇」邀請，期盼公開辯論，讓縣民清楚比較政策內容與施政藍圖。對此謝衣鳯表示，每個人有不同的專業，現在是民進黨內初選，她不便介入。