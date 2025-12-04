LINE2025年我的貼圖回顧正式上線，即日起到12月12日都可以一鍵解析自己一整年用貼圖的習慣，看你是超有禮貌的社會人士，狂傳各種花式的「謝謝」類型，還是提供情緒加值的「哈哈、笑屎人」。還會統計出一整年的貼圖次數，超越多少LINE用戶，並分析出你的情緒雷達，以及一年裡傳送最多貼圖的日子。
進入2025年最後一個月，LINE官方照例推出「貼圖回顧」，「2025我的貼圖回顧」即日起正式開放，會持續到12月12日，透過手機按下連結之後，就能知道這一年來最常用哪些貼圖，最愛的貼圖創作者是誰。今年呼應「表情回應」上線後，大幅推升表情貼市場熱度，首次揭露用戶「最愛的表情貼創作者」、「全年傳送表情貼總數」。另外還提供「個人貼圖情緒雷達」，讓你一目瞭然自己的貼圖溝通風格。
2025我的貼圖回顧活動時間、連結
📍2025我的LINE貼圖回顧（點此回顧）建議手機使用
活動時間：即日起到 2025年 23:59 止
計算貼圖時間：2024年11月20日至2025年11月19日、表情貼 2024年12月3日~2025年11月19日用戶使用付費、免費及獲贈貼圖表情貼的傳送。
無法使用的可能原因
因為該統計數據需要用戶在LINE「設定」中「隱私設定」的「提供使用資料」開啟「聊天室資訊」才可納入分析，如果無法使用可以到設定內檢查是否有開啟。
2025我的貼圖回顧解析五項使用習慣
◼︎我最常傳送的貼圖排行榜：一起看看哪些貼圖伴你度過最多聊天時刻，一共會出現6張今年最常用的貼圖。
◼︎我最喜愛的創作者：總是對喜歡的創作者心有獨鍾？透過系統會分析出今年最愛的貼圖與表情貼創作者。
◼︎貼圖與表情貼總傳送次數：透過系統分析一整年傳送多少貼圖和表情貼了，還會顯示PR值落在哪裡。
◼︎我的貼圖情緒雷達：今年所有的貼圖使用行為，描繪了情緒雷達，究竟你是真誠感激派，還是情緒宣洩派？都可以一圖揭秘。
◼︎傳送最多貼圖的日子：你還記得2025最特別的那3天嗎？回頭一看，這一年有3天你的貼圖使用的高峰日，也是聊天最熱鬧的時刻
資料來源：2025年貼圖回顧
